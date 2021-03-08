В Киеве словом «посмотрим» ответили на вопрос о выдаче Коломойского

Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель спросили, может ли Киев выдать Вашингтону Коломойского, если США отправят запрос. «Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела», — ответила Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не ответила прямо на вопрос о том, может ли Украина выдать США предпринимателя Игоря Коломойского, если из Вашингтона поступит соответствующий запрос, предложив «смотреть, как будут развиваться дела». Об этом Мендель сказала в интервью журналистке Алесе Бацман.

«Посмотрим. Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца», — ответила на вопрос о возможной выдаче Мендель.

Она пояснила, что не собирается никому угрожать и «идти против кого-то», а также «рассказывать какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному».

«Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела», — резюмировала представитель президента.