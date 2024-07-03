Мельниченко предсказал «конец основных институтов» из-за санкций

Санкции могут привести к концу доллара как глобальной валюты, считает основатель «ЕвроХима». По мнению Мельниченко, мир должен стать «многополярным», где страны будут иметь возможность сотрудничать с несколькими «сверхдержавами»

Андрей Мельниченко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Санкции приведут к падению традиционных глобальных институтов, например, торговли с помощью доллара США, заявил основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко (седьмой в рейтинге российских миллиардеров Forbes с состоянием $21,1 млрд) в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он отмечает, что, к примеру, больше 50% внешней торговли Китая осуществляется не в долларах, хотя еще 12 лет назад на эту валюту приходилось около 90%.

«В России доллар был доминирующей валютой для внешних экспортных операций. Сегодня этот показатель составляет 14%. Ситуация примерно такая же, и такой же процесс происходит в других странах. Так что это будет одним из основных последствий. В целом, я думаю, что доллар потеряет свои позиции как доминирующая мировая валюта», — считает бизнесмен.

Говоря о введенных против него санкциях (он попал в санкционный список ЕС в начале марта 2022 года), Мельниченко заявил, что считает себя «сопутствующим ущербом большего конфликта».

По мнению бизнесмена, ситуация движется к «миру, который можно назвать многополярным», когда будет «по крайней мере, две сверхдержавы». «Давайте предположим, что ситуация, о которой мы говорим, не перейдет этот уровень эскалации. Давайте предположим, что произойдет какое-то чудо, которое приведет мир к ее деэскалации. Постепенно, очень медленно начнет формироваться новый порядок», — сказал он.

Мельниченко назвал два возможных сценаря развития ситуации в течение десяти лет. Первый предполагает возвращение к «циклу холодной войны», когда есть «конкуренция, в которой только два столпа»: «Скажем, Соединенные Штаты с одной стороны и Китай с другой. Пара стран, которые стремятся, я имею в виду, сделать что-то независимое. В моем понимании, это опасный мир, потому что это будет просто повторение того, что мы уже видели». Мельниченко оценивает такую ситуацию как «не очень устойчивую».

В другом сценарии, считает он, у других стран будет возможность сотрудничать с обеими «свердержавами-источниками», то есть иметь договоренности в области безопасности, «иметь инвестиции с обеих сторон, иметь отношения с обеими сторонами». Если таких стран будет становиться все больше, продолжает бизнесмен, мир станет более устойчивым.

«Так как же сделать так, чтобы мы не попали на соревнование, где либо ты с нами, либо ты наш враг? Но как выйти из ситуации, когда признание возможностей стран не должно быть ни на одной стороне, ни на другой?», — задается вопросом Мельниченко.

Как сообщил источник РБК в мае 2022 года, Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохим» 8 марта — за день до того, как Евросоюз ввел против него санкции, вместо него бенефициаром траста, который контролирует обе компании, стала жена. Затем под санкции попала и она. Швейцария, где живет бизнесмен, поддержала санкции ЕС. Италия после введения ограничений наложила арест на его яхту, которая считается крупнейшей в мире частной парусной яхтой. Летом 2022 года Мельниченко стал поданным ОАЭ.

Летом 2023 года Генпрокуратура России подала иск против Мельниченко с требованием вернуть в пользу государства СИБЭКО, которую структуры СУЭК приобрели у компаний, связанных с экс-министром по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. В октябре того же года Генпрокуратура и «Кузбассэнерго» (структура СУЭК) заключили мировое соглашение.

В 2023 году Мельниченко возглавлял рейтинг российских миллиардеров Forbes, издание оценивало его состояние в $25,2 млрд. Однако за год он потерял $4,1 млрд и теперь с состоянием в $21,1 млрд находится на седьмом месте.