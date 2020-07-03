Пандемия подтолкнула «Почту России» к идее об увеличении парка самолетов

Собственная авиация во время пандемии очень выручила компанию, рассказал РБК глава «Почты России» Максим Акимов. Теперь в планах оператора «быстро» к двум бортам добавить семь. На перспективу — сотрудничество с ОАК по МС-21

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Во время пандемии существующий парк самолетов выручил «Почту России», рассказал в интервью РБК глава госкомпаниии Максим Акимов. Причем на них перевозились не только почтовые грузы — самолеты были востребованы и под гуманитарные цели: «От компаний был шквал запросов на эти борта, потому что все везли средства индивидуальной защиты в свои регионы. Мы снимали коммерческий груз, почту снимали и везли гуманитарку».

Как итог, «Почта России» планирует расширять авианаправление — за счет приобретения средних магистральных и широкофюзеляжных грузовых дальних магистральных бортов. «Мы хотели бы довольно быстро к двум [самолетам] добавить семь. Пока о других планах говорить рано. Мы все сейчас очень сильно считаем, чтобы все было правильно», — поясняет Акимов.

Собственные самолеты — два Ту-204С — у «Почты России» появились в 2016 году. Уже тогда компания анонсировала, что авиапарк может расшириться. «Запуск магистральной почтовой авиации — это новый шаг в развитии почтовой логистики, который позволит сократить сроки доставки отправлений в регионы Дальнего Востока и на Крайний Север, а в перспективе — обеспечить регулярные перевозки почты из стран Юго-Восточной Азии и Европы», — пояснял Дмитрий Страшнов, на тот момент руководивший «Почтой России». Спустя год, в 2017-м, незадолго до своей отставки топ-менеджер рассказал о планах создания собственной авиакомпании: «Безусловно, «Почта России» на двух самолетах останавливаться не должна, нам нужны и Ту-204, и магистральные самолеты. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы сможем создать необходимый и достаточный авиационный парк, чтобы создать собственную авиационную компанию». С тех пор два борта так и остались единственными.