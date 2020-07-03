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Пандемия подтолкнула «Почту России» к идее об увеличении парка самолетов

Собственная авиация во время пандемии очень выручила компанию, рассказал РБК глава «Почты России» Максим Акимов. Теперь в планах оператора «быстро» к двум бортам добавить семь. На перспективу — сотрудничество с ОАК по МС-21
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Во время пандемии существующий парк самолетов выручил «Почту России», рассказал в интервью РБК глава госкомпаниии Максим Акимов. Причем на них перевозились не только почтовые грузы — самолеты были востребованы и под гуманитарные цели: «От компаний был шквал запросов на эти борта, потому что все везли средства индивидуальной защиты в свои регионы. Мы снимали коммерческий груз, почту снимали и везли гуманитарку».

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Максим Акимов

Как итог, «Почта России» планирует расширять авианаправление — за счет приобретения средних магистральных и широкофюзеляжных грузовых дальних магистральных бортов. «Мы хотели бы довольно быстро к двум [самолетам] добавить семь. Пока о других планах говорить рано. Мы все сейчас очень сильно считаем, чтобы все было правильно», — поясняет Акимов.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Собственные самолеты — два Ту-204С — у «Почты России» появились в 2016 году. Уже тогда компания анонсировала, что авиапарк может расшириться. «Запуск магистральной почтовой авиации — это новый шаг в развитии почтовой логистики, который позволит сократить сроки доставки отправлений в регионы Дальнего Востока и на Крайний Север, а в перспективе — обеспечить регулярные перевозки почты из стран Юго-Восточной Азии и Европы», — пояснял Дмитрий Страшнов, на тот момент руководивший «Почтой России». Спустя год, в 2017-м, незадолго до своей отставки топ-менеджер рассказал о планах создания собственной авиакомпании: «Безусловно, «Почта России» на двух самолетах останавливаться не должна, нам нужны и Ту-204, и магистральные самолеты. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы сможем создать необходимый и достаточный авиационный парк, чтобы создать собственную авиационную компанию». С тех пор два борта так и остались единственными.

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Фото: Kevin Kurek / DPA / ТАСС

Как отмечает Акимов, «создание перевозчика — дело серьезное и пока мы вырабатываем модель»: «У нас есть груз, есть хорошая сеть продаж, которую мы будет развивать и инвестировать, в Европе, Китае. Наши «дочки», китайская и немецкая, растут очень здорово. Но речь не только об авиаперевозках, а в целом о логистике: делать продукт, который позволит нам забрать на себя или на дочерние компании грузовую работу на территории других стран».

Из каких именно самолетов может быть сформирован будущий парк, Акимов не уточняет: «Ждем в том числе перспективный российский грузовой самолет после 2025 года МС-21. Мы сейчас в очень хорошем тесном диалоге с правительством и с ОАК по поводу машин». «Мы действительно прорабатываем с коллегами перспективы развития сотрудничества в части поставок самолетов, — подтвердил РБК представитель ОАК. — Мы готовы предложить линейку техники, отвечающей потребностям «Почты России», включая кастомизацию самолетов под нужды заказчика».

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Те типы самолетов, что не производятся в России, по словам Акимова, компания будет вынуждена брать в лизинг: «Плюс у нас есть региональная авиация, где мы хотим сотрудничать с местными авиакомпаниями».

При этом глава «Почты России» не видит «экономики» в проектах по использованию пассажирских самолетов под перевозку грузов. Еще в апреле многие авиакомпании, чей флот простаивает из-за ограничений на полеты, получили разрешение на перевозку грузов в салоне. Интерес к такому формату доставки проявила также «дочка» Alibaba Group китайская логистическая компания Cainiao Network. Акимов признает, что «плохо, что машины стоят на бетоне». «Мы использовали эту экономику (перевозки грузов в салоне. — РБК). Другой вопрос, что она для нас не приемлема. Но все-таки еще больнее для нас — это подвести своего клиента и не вывезти или не привезти груз».

Авторы: Ирина Парфентьева, Анна Балашова, Инна Сидоркова
Теги: Максим Акимов, Почта России, авиация, МС-21
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