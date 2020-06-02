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В «Уральских авиалиниях» предупредили о сокращении авиаперевозок на 50%

По итогам 2020 года число пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями, сократится в два раза, сказал глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Эта компания в прошлом году перевезла 9,6 млн человек
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Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

По итогам текущего года число пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями, составит 60–70 млн человек, заявил в интервью РБК гендиректор и крупнейший совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«Минимум наполовину [падение]. В 2019 году перевезли 128 млн пассажиров, в 2020-м будет примерно 60–70 млн», — сказал глава авиакомпании.

«Уральские авиалинии», базирующиеся в Екатеринбурге, входят в пятерку крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2019 года компания перевезла 9,6 млн человек.

Глава «Уральских авиалиний» — РБК: «Пытаемся убедить пассажиров летать»
Бизнес
Сергей Скуратов

В этом году «Уральские авиалинии» планировали увеличить перевозки на 17%, до 11,23 млн пассажиров. «Мы были готовы сражаться в 2020 году, ставить рекорды сами для себя. Но, к сожалению, этот очередной кризис порушил наши планы», — сказал Скуратов. Теперь из-за эпидемии коронавируса и ограничительных компанию ждет падение на 55%, то есть до 4,32 млн пассажиров.

«Уральские авиалинии» получили кредит Сбербанка после обращения к властям
Бизнес
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В конце марта правительство приостановило все международные рейсы из-за пандемии COVID-19. Исключение сделано лишь для вывозных рейсов, для возвращения россиян из-за границы. Во второй половине марта резко стал сокращаться спрос и на полеты по России. В апреле российские авиакомпании перевезли всего 771,2 тыс.пассажиров, что на 91,8% меньше уровня прошлого года. Из них на «Уральские авиалинии» приходится 41,7 тыс.пассажиров (падение на 94%). У других крупнейших перевозчиков также зафиксировано значительное падение пассажиропотока: «Аэрофлот» перевез 147,7 тыс. человек (минус 95,2%), S7 — 213,9 тыс. (минус 78,9%). При этом занятость пассажирских кресел упала в 2,6 раза, до 31% (в 2019 году — около 80%).

«В летний сезон, надеюсь, наверстаем: открылись санатории в Минводах, Анапе, резко увеличили частотность туда, пытаемся убедить пассажиров летать. Не всегда получается, но попытку делаем», — подчеркивает Скуратов. Из-за резкого снижения перелетов авиакомпания может потерять до 30 млрд руб. выручки, полагает он. По итогам 2019 года выручка составила 88,48 млрд руб.

Еще до полного закрытия рейсов авиакомпании получали до 500 млн руб. убытков в сутки, так как из России их самолеты летали пустыми. Из-за отмены международных полетов на фоне пандемии перевозчики могут потерять 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитывали эксперты Bain & Company для РБК.

Восстановление авиасообщения до прошлогодних показателей возможно в июле 2021 года, считает глава «Уральских авиалиний».

Автор: Мария Кокорева
Теги: «Уральские авиалинии», авиаперевозки
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