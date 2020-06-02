В «Уральских авиалиниях» предупредили о сокращении авиаперевозок на 50%

По итогам 2020 года число пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями, сократится в два раза, сказал глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Эта компания в прошлом году перевезла 9,6 млн человек

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

По итогам текущего года число пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями, составит 60–70 млн человек, заявил в интервью РБК гендиректор и крупнейший совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«Минимум наполовину [падение]. В 2019 году перевезли 128 млн пассажиров, в 2020-м будет примерно 60–70 млн», — сказал глава авиакомпании.

«Уральские авиалинии», базирующиеся в Екатеринбурге, входят в пятерку крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2019 года компания перевезла 9,6 млн человек.

В этом году «Уральские авиалинии» планировали увеличить перевозки на 17%, до 11,23 млн пассажиров. «Мы были готовы сражаться в 2020 году, ставить рекорды сами для себя. Но, к сожалению, этот очередной кризис порушил наши планы», — сказал Скуратов. Теперь из-за эпидемии коронавируса и ограничительных компанию ждет падение на 55%, то есть до 4,32 млн пассажиров.