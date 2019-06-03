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Бизнес ,  
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Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него
Бизнесмен отмечает, что с Путиным «встречались многие», и считает, что решение ввести против него санкции связаны с чем-то иным. За год с момента введения санкций он потерял почти $3 млрд
Виктор Вексельберг (Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС)

Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.

«Люди говорят: у тебя так много бизнеса в России, ты знаменит в России, ты не под европейскими санкциями. Почему ты так переживаешь? Но для меня это тотальный кризис в жизни. Это не про деньги, не про бизнес. Это моя личная ситуация <...> Для меня весь мир был полон возможностей. А теперь что я могу?» — сказал бизнесмен.

Вексельберг также усомнился в том, что попал в санкционный список из-за контактов с президентом Владимиром Путиным: «Конечно же, я встречался с господином Путиным. Но многие с ним встречались, и встречались чаще, есть и те, у которых с ним больше вопросов для обсуждения. Многие говорят мне, что [за решением США ввести санкции] стоит что-то еще».

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Говоря об истории с церемонией инаугурации Дональда Трампа, бизнесмен сказал, что ему было интересно взглянуть на нового президента США. «Когда Трамп выиграл на выборах, я подумал, ОК, вот новый человек, вокруг него шум, это интересно. Если бы я только понимал, насколько остра внутриполитическая ситуация [в США]», — сказал он. Однако Уилбур Росс, будущий министр торговли США, отказал бизнесмену в билетах на церемонию, рассказал Вексельберг (иностранцам запрещено их покупать), поэтому за билеты заплатил его двоюродный брат Эндрю Интратер, получив их через Майкла Коэна, тогда еще юриста Дональда Трампа. Этим Вексельберг объяснил в интервью свою встречу с ним — за неделю до инаугурации. «Коэн попросил о встрече, потому что он хотел знать, кем был его гость», — объясняет Вексельберг.

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По словам бизнесмена, у него было официальное приглашение, встреча прошла в офисе Коэна, разговор длился 15 минут. Стороны не обсуждали бизнес в России, отмечает он.

В своем последнем рейтинге богатейших бизнесменов России Forbes поставил Вексельберга на 11-ю строчку, оценив его состояние в $11,5 млрд. За отчетный период его состояние уменьшилось на $2,9 млрд.

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Вексельберг и «Ренова» попали под санкции США 6 апреля 2018 года вместе с Олегом Дерипаской и другими бизнесменами, которых в Вашингтоне сочли близкими к Кремлю. После этого бизнесмен сократил доли в некоторых зарубежных активах.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Виктор Вексельберг, Санкции
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