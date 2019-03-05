Forbes назвал нового лидера списка богатейших россиян

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,73 -0,01 EUR Бирж. 74,46 -0,08 Brent 66,18 0,14% USD Нал. 66,12 65,45 EUR Нал. 75,01 74,18 USD ЦБ 65,80 0 EUR ЦБ 74,51 -0,24 EUR/USD 1,1326 -0,0009 BTC/USD Бирж. 3 922,60 122,60 IMOEX 2 470,21 -0,14% RTSI 1 183,91 -0,16% DJIA 25 819,65 -0,79% Nasdaq 7 577,57 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Biogen $401 (+21,99%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,21%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Biogen $401 (+21,99%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,21%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 65,8 (0) Quote, 13:18
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 74,51 (-0,24) Quote, 13:18
Жореса Алферова похоронили под Санкт-Петербургом Общество, 17:09 Топ-10 богатейших россиян в списке миллиардеров Forbes. Фотогалерея Бизнес, 16:50  Это никому не нужно: как вывести барбершоп на окупаемость РБК и «Билайн» Бизнес, 16:49 Генпрокуратура проверит госзакупки автобазы Кремля Общество, 16:47 На Ставрополье госпитализировали школьников после распыления вещества Общество, 16:46 Ни слова о криптовалюте: Госдума приняла поправки о цифровых правах Крипто, 16:44 Богатейшие люди мира по версии Forbes Бизнес, 16:42  «Локомотив» исключил Илью Геркуса из совета директоров клуба Спорт, 16:40 «Автодор» назвал стоимость проезда по трассе Москва — Санкт-Петербург Общество, 16:33 В Думе поддержали вывод новостных агрегаторов из-под закона о фейках Технологии и медиа, 16:32 В одной лодке: как ТРК и арендаторам жить без конфликтов Pro, 16:31 Нацбанк Швейцарии показал новую купюру номиналом 1000 франков Финансы, 16:13 5 тысяч малых и средних предпринимателей стали поставщиками РСХБ​ Пресс-релиз, 16:08 В 2019 году Нобелевскую премию по литературе вручат дважды Общество, 15:56
Бизнес ,  
0 
Forbes назвал нового лидера списка богатейших россиян
Американский журнал оценил состояние Леонида Михельсона в $24 млрд. Это позволило предправления НОВАТЭКа лишить основного владельца НЛМК Владимира Лисина звания богатейшего российского предпринимателя
Леонид Михельсон (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Журнал Forbes обновил свой рейтинг богатейших людей мира. Новый список опубликован на сайте издания.

Самым состоятельным среди россиян стал председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. В мировом рейтинге он занял 32-е место. Его состояние оценили в $24 млрд. Бизнесмен вернул себе звание лидера, которое он утратил в прошлом году, уступив основному владельцу НЛМК Владимиру Лисину.​ В прошлом году Михельсон был третьим среди россиян в списке богатейших людей мира с состоянием $18 млрд.

​Следом за предправления НОВАТЭКа расположился Лисин с состоянием в $21,3 млрд (45-е место в мировом рейтинге). Третье место — у президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова ($20,7 млрд, 47 место).

В десятку также вошли:

  • председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($20,5 млрд, 48-е место),
  • совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко ($20,1 млрд, 49),
  • крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин ($18,1 млрд, 58),
  • совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман ($15 млрд, 79),
  • крупнейший бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,8 млрд, 90),
  • совладелец USM Holdings Алишер Усманов ($12,6 млрд, 106),
  • совладелец Evraz Роман Абрамович ($12,4 млрд, 107).

Фотогалерея 
Топ-10 богатейших россиян в списке миллиардеров Forbes

Всего в рейтинге этого года 2153 долларовых миллиардера со всего мира, в том числе 98 — из России. В прошлом рейтинге россиян было 106, в 2016 году — 77. Из нового списка выбыл в том числе член правления «Сибура» Кирилл Шамалов. Новичками в рейтинге стали, в частности, сын Михаила Гуцериева - Саид ($1,3 млрд, 1717-е место) и владелец онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд, 2057). 

Лидером глобального рейтинга уже второй год является основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $131 млрд. На втором месте расположился сооснователь Microsoft ​Билл Гейтс ($96,5 млрд). Третий — председатель совета директоров и исполнительный директор компании Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффетт ($82,5 млрд).​ 

Автор: Анна Трунина
Теги: Forbes, рейтинг миллиардеров
Материалы по теме
Forbes назвал богатейшую женщину мира
Общество
Forbes назвал имя второй российской женщины-миллиардера
Бизнес
Forbes опубликовал рейтинг королей российской недвижимости
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter