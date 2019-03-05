Forbes назвал нового лидера списка богатейших россиян

Американский журнал оценил состояние Леонида Михельсона в $24 млрд. Это позволило предправления НОВАТЭКа лишить основного владельца НЛМК Владимира Лисина звания богатейшего российского предпринимателя

Леонид Михельсон (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Журнал Forbes обновил свой рейтинг богатейших людей мира. Новый список опубликован на сайте издания.

Самым состоятельным среди россиян стал председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. В мировом рейтинге он занял 32-е место. Его состояние оценили в $24 млрд. Бизнесмен вернул себе звание лидера, которое он утратил в прошлом году, уступив основному владельцу НЛМК Владимиру Лисину.​ В прошлом году Михельсон был третьим среди россиян в списке богатейших людей мира с состоянием $18 млрд.

​Следом за предправления НОВАТЭКа расположился Лисин с состоянием в $21,3 млрд (45-е место в мировом рейтинге). Третье место — у президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова ($20,7 млрд, 47 место).

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