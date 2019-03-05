Forbes назвал нового лидера списка богатейших россиян

Журнал Forbes обновил свой рейтинг богатейших людей мира. Новый список опубликован на сайте издания.
Самым состоятельным среди россиян стал председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. В мировом рейтинге он занял 32-е место. Его состояние оценили в $24 млрд. Бизнесмен вернул себе звание лидера, которое он утратил в прошлом году, уступив основному владельцу НЛМК Владимиру Лисину. В прошлом году Михельсон был третьим среди россиян в списке богатейших людей мира с состоянием $18 млрд.
Следом за предправления НОВАТЭКа расположился Лисин с состоянием в $21,3 млрд (45-е место в мировом рейтинге). Третье место — у президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова ($20,7 млрд, 47 место).
В десятку также вошли:
- председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов ($20,5 млрд, 48-е место),
- совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко ($20,1 млрд, 49),
- крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин ($18,1 млрд, 58),
- совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман ($15 млрд, 79),
- крупнейший бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко ($13,8 млрд, 90),
- совладелец USM Holdings Алишер Усманов ($12,6 млрд, 106),
- совладелец Evraz Роман Абрамович ($12,4 млрд, 107).