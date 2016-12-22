ABC узнал о проверке участия Вексельберга в инаугурации Трампа

На инаугурационных мероприятиях Трампа присутствовали миллиардеры из России и бывшего СССР, в том числе Виктор Вексельберг. Следователи, ведущие дело о вмешательстве России в выборы, считают это еще одним признаком влияния Кремля

Виктор Вексельберг (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Специальный прокурор США Роберт Мюллер и его команда, изучающие данные о возможном вмешательстве России в президентские выборы США, выясняют, как связанные с Россией миллиардеры попали на прошедшие в январе 2017 года мероприятия в честь инаугурации президента Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания ABC News.

По данным ABC News, среди этих мероприятий — званые обеды, состоявшиеся в Вашингтоне за день до того, как Трамп вступил в должность. Участниками одного из таких обедов были около 500 человек, среди которых указаны советники предвыборного штаба и иностранные послы, в том числе, Сергей Кисляк, занимавший тогда пост посла России в США. Стоимость участия в ужине составляла $1 млн.

Телекомпания, ссылаясь на список гостей мероприятий, который есть в ее распоряжении, утверждает, что на этом обеде также присутствовали владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг, его двоюродный брат, глава Columbus Nova Эндрю Интратер, владелец компании Warner Music Леонард Блаватник и казахстанский миллиардер Александр Машкевич.

«Вексельберг и Интратер сидели за ужином рядом с Майклом Коэном (на тот момент являлся личным адвокатом Дональда Трампа — прим. РБК) и его семьей», — указывает телеканал, ссылаясь на источник и отмечая, что позже фирма Columbus Nova подписала контракт с Коэном на $1 млн.

Группа «Ренова» не ответили на запрос ABC, а представитель Интратера отказался давать комментарий.

Ранее сообщалось, что Интратер внес в избирательный фонд и инаугурационный комитет​ Дональда Трампа, а также в Национальный комитет Республиканской партии в общей сложности более $300 тыс.

«Вексельберг был на всех церемониях и приемах в честь инаугурации Трампа. Билет на все мероприятия подарил ему его американский родственник и бизнес-партнер», — заявил РБК представитель бизнесмена Андрей Шторх. «Вексельберг был знаком со всеми президентами США за последние 15 лет и не отказался от возможности прийти и на прием в новому президенту», — добавил Шторх

ABC также отмечает, что одним из гостей мероприятий, посвященных инаугурации, стал Блаватник, чья компания Access Industries, по данным канала, передала передала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа. Ту же сумму пожертвовал и Александр Шустерович, отмечает ABC.

РБК направил запрос представителю Леонарда Блаватника.