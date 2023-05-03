Bloomberg назвал новые направления продаж российского золота за рубеж

Основными направлениями для российского золота после западных санкций стали ОАЭ, Гонконг и Турция. Продажей занимаются малоизвестные компании, для некоторых из них это не профильный вид деятельности

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После ограничений стран G7 и Евросоюза в отношении российского золота его продажей занялись десятки малоизвестных компаний. Они поставляют металл в Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг и Турцию, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию ImportGenius.

Компания изучила данные российской Федеральной таможенной службы (ФТС) за шесть месяцев. Ведомство прошлой весной приостановило публикацию статистики по импорту и экспорту «во избежание некорректных оценок», но в марте решило частично возобновить ее. В 2021 году, по оценке службы, крупнейшим покупателем российского золота была Великобритания, которая приобрела 266,1 т (88% от всего экспорта) на $15,4 млрд. После этого оно могло реэкспортироваться в разные страны, включая США и ЕС, но теперь такие сделки запрещены.

Из-за санкций Россия не может отправлять золото в хранилища ведущих банков, таких как JPMorgan Chase & Co. и HSBC, а также воспользоваться услугами компаний Brink’s и Loomis, которые занимают доминирующую роль в перевозке драгоценных металлов, пишет Bloomberg. Они прекратили работать с российским золотом после начала военных действий на Украине.

На смену им пришли такие фирмы, как гонконгская VPower Finance Security Ltd. Ее представители заявляют, что перевозят наличные деньги и золото для некоторых крупнейших банков Китая. По данным ImportGenius, с марта по август 2022 года компания перевезла российское золото на сумму $300 млн (для сравнения, за первые два месяца 2022 года в JPMorgan было поставлено драгоценного металла на сумму $1,2 млрд, пишет агентство).

Основным направлением для российского золота стали ОАЭ: с марта по август туда экспортировали драгоценный металл на $500 млн. Большинство покупателей находятся в Дубае. Трейдер Paloma Precious DMCC импортировал золото на $109 млн, Al Bahrain Jewellers LLC — $50 млн. Агентство отмечает, что работа с золотом не является профильным видом деятельности некоторых компаний. Например, Actava Trading DMCC, которая в августе импортировала драгоценный металл на $25 млн, — это брокерская фирма, работающая на аграрных рынках зерновых и масличных культур.

Еще одним ключевым пунктом назначения для российского золота ImportGenius называет Турцию — через аэропорт Стамбула прошел драгоценный металл на сумму около $305 млн.

Евросоюз запретил покупки российского золота в рамках шестого пакета санкций, утвержденного в июле 2022 года. Тогда же о запрете на его импорт договорились страны G7. После вступления в силу западного эмбарго закупки этого металла в России резко нарастил Китай: по данным Главного таможенного управления этой страны, в июле Пекин ввез российского золота на $109 млн — в 8,6 раза больше, чем в июне.