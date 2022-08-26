Китай нарастил ввоз золота из России более чем в 8 раз

После вступления в силу западного эмбарго на импорт российского золота Китай резко нарастил закупки этого металла в России. В июле страна ввезла российского золота на $109 млн — в 8,6 раза больше, чем в июне, следует из данных КНР

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Импорт золота из России в Китай в июле 2022 года достиг $108,8 млн — в 8,6 раза больше, чем в июне ($12,7 млн), и в 50 раз больше, чем в июле прошлого года ($2,2 млн), следует из данных Главного таможенного управления КНР, изученных РБК. Речь идет о необработанных или полуобработанных формах золота (код 7108 внешнеторговой номенклатуры).

В конце июня страны G7 договорились ввести запрет на импорт золота из России. Со стороны США запрет на новый импорт российского золота вступил в силу немедленно в конце июня. Великобритания ввела его в действие 21 июля. Евросоюз присоединился к запрету 21 июля, распространив его также на отходы золота, золотые монеты и ювелирные изделия с использованием золота. Также в начале августа эмбарго на импорт золота из России ввела Швейцария — крупнейший хаб по переработке этого драгоценного металла.

До февраля 2022 года российский экспорт золота в основном направлялся в Великобританию (лондонский золотой рынок) — $15,2 млрд за весь прошлый год, или 84% всех поставок. Около $1 млрд в 2021 году было отправлено напрямую в Швейцарию. По $320–340 млн российского золота принимали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Германия, Италия и Индия. Китай в 2021 году импортировал российского золота на $237 млн.

С февраля Федеральная таможенная служба России прекратила раскрывать статистику по экспорту России, а Минфин перестал раскрывать объемы производства добываемого золота и серебра.

Альтернативные рынки

Статистика Китая за июль — первая, которая демонстрирует некоторое перенаправление поставок российского золота на восточные рынки. Эксперты предполагали, что альтернативными рынками сбыта российского золота могут стать Китай и страны Ближнего Востока — например, ОАЭ. Вторичных санкций в отношении покупателей российского золота из стран, не присоединившихся к эмбарго, не вводилось. Данных по импорту российского золота в ОАЭ в 2022 году нет, однако весной наблюдался всплеск поставок золота из ОАЭ в Швейцарию (в марте—апреле до $1,3–2,3 млрд, в июле — только $66 млн), что швейцарская неправительственная организация Swissaid связывала с возможными поставками российского золота в Швейцарию через Дубай. По оценкам Swissaid, ОАЭ — это известный хаб для золота, чье происхождение стремятся скрыть.

После отказа западных стран покупать российские слитки Россия перенаправила экспорт золота в другие страны: резко выросли обороты не только в Китай, но и, например, в ОАЭ, утверждает директор компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский. С учетом западных санкций, скорее всего, поставляется оно с дисконтом, но публичной информации о размере скидки нет, поскольку сделки осуществляются в частном порядке, отмечает эксперт.

По оценке Вязовского, дисконт может составлять 20–30% от биржевой цены унции золота. Даже с дисконтом это выгодно золотодобытчикам с учетом себестоимости унции золота $700–750, добавляет он. Сейчас унция золота на мировом спотовом рынке стоит около $1760. Теоретически покупатели российского золота могут перепродавать его в другие страны — слитки легко переплавить в слиток другого банка или государства, утверждает эксперт.

В конце июля РБК сообщал, что российские золотодобытчики столкнулись с проблемами при экспорте. Федеральная пробирная палата, которая осуществляет функции госконтроля за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, не давала им необходимые разрешения, если сделки проходят с дисконтом к международным рыночным ценам. Ранее золотопроизводители в основном продавали весь металл банкам, которые его уже вывозили за рубеж, однако из-за блокирующих санкций против большинства банков этот канал закрылся.

В прошлом экспорт золота в Китай из России практически полностью состоял из золотосодержащих концентратов, стоимостный объем которых был эквивалентным примерно 30–40 кг в месяц. В июне объемы возросли кратно, почти в 40 раз (примерно до 1,2–1,5 т золота в месяц), а в июле удвоились по сравнению с июнем, за счет того, что после отзыва статуса London Good Delivery у российских аффинажных заводов [статус Лондонской ассоциации рынка драгметаллов] российским золотодобытчикам пришлось находить новые направления реализации золота, говорит директор по развитию бизнеса Института геотехнологий Михаил Лесков. Одним из этих направлений, по его словам, стал Китай, поскольку Шанхайская биржа, ведущая операции с золотом, придерживается собственного стандарта, которому соответствует, например, продукция «Красцветмета».

Сейчас российское золото уходит в Китай не только в концентратах, но и в большем объеме в виде аффинированных слитков, отмечает Лесков. «По сравнению с общим объемом добываемого в России золота (более 330 т в год) поставки даже на уровне до 3–5 т в месяц в оставшийся период года обозначают важность данного направления экспорта, однако указывают и на то, что это направление не является единственным и даже, при всей значимости, не является главным», — подчеркивает эксперт.

РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших золотодобытчиков — «Полюса», Polymetal, Highland Gold, Petropavlovsk и Nordgold.

Китай увеличил импорт не только российского золота, но и платиноидов. В июле импорт палладия (необработанного или полуобработанного) из России составил $146,7 млн против $136,1 млн в июне и $53,4 млн в мае. Импорт платины из России вырос до $25,5 млн против $4,3 млн в июне. Рост поставок российских металлов платиновой группы в Китай совпал с сокращением этих поставок в США, о котором писал РБК в августе.

РБК направил запрос в пресс-службу «Норильского никеля» (крупнейший в мире производитель палладия).