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FT рассказала о причинах бума на золотые слитки в России

FT: причинами бума на золотые слитки стали отмена НДС и дефицит валюты
Несмотря на рост спроса, хранение золота дома, как делают многие люди, может стать проблемой: любая царапина может снизить стоимость слитков. «Не все понимают, что нельзя хранить слитки в коробке из-под обуви», — говорит эксперт
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Спрос на золотые слитки и монеты в России в прошлом году рос быстрее, чем в любой другой стране, увеличившись почти в пять раз по сравнению с предыдущим годом, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

«Частные граждане ищут способ сберечь деньги, а евро и доллары в дефиците, поэтому популярность золота резко возросла», — говорит генеральный директор «Полиметалла» Виталий Несис. «Пока мы испытываем геополитическую нестабильность, спрос на золото может быть значительным», — считает он.

При этом хранение золота может стать проблемой. Многие люди хранят слитки дома, хотя любая царапина может снизить их стоимость, пояснила финансовый консультант Наталья Смирнова. «Не все понимают, что нельзя хранить слитки в коробке из-под обуви», — говорит она.

Весной Центробанк ограничил покупку иностранной валюты. Тогда же президент Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при покупке золотых слитков гражданами, что спровоцировало спрос на металл. Из-за этого ЦБ отказался от скупки золота у банков, которую возобновил меньше месяца назад. Согласно данным Всемирного совета по золоту, несмотря на рост популярности золота, спрос в стране на золотые слитки и монеты в прошлом году составил всего 2% от общемирового. Китай с долей 19% остается крупнейшим покупателем в мире, за ним следуют Германия и Индия, отмечает FT.

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Елена Чернышова
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