Российская таможня возобновила публикацию данных по импорту и экспорту

Приостановить публикацию статистических данных по внешней торговле ФТС решила прошлой весной. В интервью РБК глава ведомства Владимир Булавин говорил, что на фоне санкций России «не стоит показывать все подряд»

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Федеральная таможенная служба (ФТС) решила частично возобновить публикацию статистических данных по внешней торговле спустя почти год после того, как эти данные было решено не выкладывать в публичный доступ.

Таможня уже обнародовала данные о стоимостных объемах экспорта и импорта за 2022 год. Из них следует, что российский экспорт по сравнению с 2021 годом вырос 19,9% и составил $591 млрд, импорт сократился на 11,7% — до $259 млрд. В целом объем внешнеторгового оборота составил $850 млрд (рост на 8,1%).

«Впоследствии стоимостные объемы экспорта и импорта по товарным группам будут публиковаться ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного периода нарастающим итогом и в разбивке по месяцам с обновлением данных предыдущих месяцев текущего года», — говорится в сообщении ФТС.

Таможня решила приостановить публикацию статистику по импорту и экспорту прошлой весной. Глава ведомства Владимир Булавин называл этой временной мерой, чтобы избежать «некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок».

В мае 2022 года Булавин в интервью РБК говорил, что эти данные «подвержены волатильности» и некоторые аналитики «торопятся сделать скоропалительные глобальные выводы на их основе».

Он отмечал, что на фоне западных санкций России «не стоит показывать все подряд».«Оппоненты серьезные, и мы относимся серьезно и к ним, и к санкциям. При этом сейчас активно идет перестройка всех процессов, и всегда найдутся люди, которые готовы нам поставлять товары», — указывал Булавин.