Тиньков решил уйти на пенсию после продажи доли в TCS Group

Пришло время заниматься семьей и здоровьем, заявил Тиньков. Ранее он продал свою долю в TCS Group

Олег Тиньков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бизнесмен, основатель TCS Group (владеет Тинькофф Банком, «Тинькофф Страхованием» и другими активами) Олег Тиньков после продажи доли в группе объявил, что уходит на пенсию.

«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — приводятся слова Тинькова в сообщении «Интерроса» о сделке.

Вечером 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не сообщаются.

О том, что Тиньков вел переговоры о продаже доли в группе «Тинькофф», ранее сообщали источники РБК. По словам одного из собеседников, бизнесмен намерен выйти из всех российских активов, поскольку хочет нормально жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной».

Сделка по продаже доли в TCS Group готовилась на фоне санкций Великобритании в отношении бизнесмена. Помимо этого, 22 апреля Тинькофф Банк, названный в честь основателя, сообщил, что откажется от старого бренда. «Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным», — заявили в пресс-службе «Тинькофф». Новое название банка и группы пока не раскрывается.

О решении сменить название в банке объявили после того, как Тиньков выступил с резкой критикой российской военной спецоперации. Он заявил, что на Украине «гибнут невинные люди и солдаты» и у текущих военных действий нет «ни одного бенефициара». Бизнесмен также обратился к «коллективному Западу» и попросил дать президенту России Владимиру Путину «ясную возможность спасти лицо и остановить это побоище». В компании после этого заявления подчеркнули, что Тиньков выражал личное мнение и уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы.