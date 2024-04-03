Абрамченко объяснила идею увеличить пошлины на вино до 200%
Предложение ввести пошлину в 200% на вино, произведенное в странах НАТО, требует взвешенного рассмотрения с привлечением экспертов, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Комментарий о целесообразности увеличения пошлины на импортное вино до 200% Абрамченко дала в ответ на соответствующий вопрос журналистов об инициативе Ассоциации виноградарей и виноделов России.
«Конечно, мы должны зеркально отвечать на введенные в отношении России санкции. Но это конкретное предложение требует взвешенного подхода и всестороннего рассмотрения с привлечением экспертов на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию», — пояснила позднее Абрамченко РБК. Вице-премьер добавила, что внутренний спрос на вино может быть полностью обеспечен российскими производителями.
Абрамченко также напомнила, что ранее пошлину на ввоз вина из недружественных стран уже повышали.
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