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Эксклюзив

Импорт вина из стран Евросоюза упал почти на 40%

Поставки вина в Россию из ЕС достигли минимума за последние шесть лет
После повышения пошлин на импорт вина из недружественных стран поставки тихих и игристых вин из ЕС в Россию упали почти на 40% и достигли самого низкого уровня за шесть лет. Теперь импортеры наращивают ввоз из Грузии, Чили и ЮАР
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

С 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го страны ЕС сократили поставки тихих и игристых вин в Россию на 37,2% по отношению к аналогичному периоду 2022–2023 годов. Это следует из данных торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, которые изучил РБК.

За шесть месяцев с начала маркетингового года (речь идет о периоде в течение календарного года, на протяжении которого происходит продажа товаров определенного ассортимента, для вина он начинается в августе и заканчивается в июле следующего года) страны Евросоюза поставили в Россию 1,19 млн гл вина. Это стало самым низким показателем за последние пять лет.

Как считали

В подсчетах на основе торговой статистики Еврокомиссии учитывались игристые и тихие вина защищенного обозначения происхождения (PDO), защищенного географического указания (PGI), сортовые и прочие вина. Муст (виноградное сусло), вина в упаковке bag-in-box (герметичный пакет на несколько литров в брендированной коробке) и балковые вина в расчете не учитывались.

Падению поставок предшествовал продолжающийся в течение пяти лет рост, причем прошлый период был рекордным. Так, в первом полугодии маркетингового 2022/23 года в Россию было ввезено 1,9 млн гл тихих и игристых вин из стран Евросоюза — на 36% больше, чем годом ранее.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Страны — лидеры по поставкам вина в Россию не изменились, однако почти у всех упали объемы. Так, крупнейший поставщик — Латвия — сократила ввоз на 44,3%, до 368,3 тыс. гл вина. Экспорт из Литвы в Россию упал на 32,3%, до 299,1 тыс. гл, из Италии — на 29,5%, до 295,5 тыс. гл.

С чем связано сокращение поставок из ЕС

Статистика Еврокомиссии основана на странах отгрузки вина, а не фактическом его происхождении, напоминает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Именно поэтому в число лидеров по поставкам в Россию традиционно входят не относящиеся к винодельческим страны Прибалтики. Латвия — это крупнейший экспортный хаб, где занимающиеся импортом вина российские компании наносят на товар акцизные марки, без которых ввоз алкогольной продукции до недавнего времени был запрещен, указывает Липилин.

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Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Тем не менее общая статистика отражает реальную картину — после повышения с 1 августа 2023 года таможенных пошлин на вино из недружественных стран поставки из ЕС действительно сокращаются, продолжает Липилин. По его данным, по итогам календарного 2023 года импорт вина прирос год к году примерно на 3–5% в натуральном выражении. При этом положительная динамика первого полугодия составляла около 50%, а в течение последних шести месяцев 2023 года произошло падение примерно на 40%, говорит исполнительный директор Fort.

Перед повышением таможенных пошлин импортеры вина формировали запасы продукции, напоминает гендиректор AST Леонид Рафаилов. Этот процесс начался еще в 2022 году. В первые дни марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, крупнейшие импортеры были вынуждены остановить поставки на несколько дней из-за обвала рубля. Затем поставки возобновились, но импортеры столкнулись с рядом других проблем. В результате в марте—апреле 2022-го импорт алкоголя в Россию упал на 30%, но затем, после того как ситуация с платежами немного стабилизировалась, а курс российский валюты укрепился, импортеры вернулись к закупкам.

В августе—октябре 2022 года возник «экстремальный компенсаторный пик» импорта. В октябре 2023 года президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявлял, что объем ввезенного в страну алкоголя стал «критическим» для российского виноделия. Рынок «затоплен низкокачественным импортным вином», жаловался Титов, повышение пошлин на импорт с 1 августа 2023 года, по его мнению, не решало проблему.

Перед повышением ставки акциза с 1 мая этого года должен произойти еще один всплеск поставок, полагает Рафаилов. По его оценкам, до этой даты в страну будет ввезено около 75–80% годовой потребности импортного вина, это будет касаться не только продукции из ЕС.

Из каких стран импорт вина растет

За отчетный период нарастить поставки удалось только Польше, откуда в Россию поступило 75,3 тыс. гл тихих и игристых вин — на 21,3% больше, чем за аналогичный период 2022/23 года. Впрочем, источник РБК среди российских импортеров алкоголя связывает это с тем, что в Польше сосредотачивается все вино, которое поставщики везут из разных стран в рамках параллельного импорта перед конечной отправкой в Россию. Например, по данным собеседника РБК, таким образом импортируют Moet & Chandon.

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Фото:Andrew Caballero-Reynolds / Getty Images

Еще три страны нарастили поставки вина в Россию, хотя их объемы и не очень велики. Так, из Чехии за первые шесть месяцев текущего маркетингового года было ввезено 968 гл — в шесть раз больше, чем годом ранее. На 4,2% — до 198 гл — увеличился импорт Россией вина из Нидерландов и на 933,3% — до 124 гл — из Бельгии.

Рост импорта из Бельгии объясняется тем, что местные предприятия стали разливать там виноматериал из Новой Зеландии, которая в рамках санкций прекратила отгрузки в Россию, говорит Липилин. «Так что по факту поставляемое из Бельгии вино — это новозеландский совиньон-блан», — отмечает он. А увеличение отгрузок из Чехии связано с поставками ряда российских импортеров, в том числе Fort, местного премиального вина, продолжает эксперт. Однако в России оно пока не пользуется большим спросом, отмечает собеседник РБК.

Активнее всего теперь растут поставки вина из Аргентины, Чили и ЮАР, на которое повышение таможенных пошлин не распространяется, заключает Липилин. По прогнозам Рафаилова, лидерами будут относительно лояльно настроенная к России Италия и Грузия.

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Фото:Bryan Woolston / Getty Images

X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») нарастила поставки вина в 2023 году на 9%, до 40 млн л, рассказали РБК в компании. Основной объем пришелся на Грузию и Италию — по 25%, рост составил 33 и 18% соответственно. Кроме того, компания увеличила поставки из ЮАР, Чили, Аргентины, Азербайджана и Армении. При этом ретейлер продолжил импорт и европейских вин, несмотря на рост пошлин, так как «интерес потребителей к нему сохраняется», добавили в X5 Group. В частности, в 2023 году компания увеличила поставки из Австрии и Португалии.

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Вино Евросоюз Еврокомиссия санкции
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