Импорт вина из стран Евросоюза упал почти на 40%

После повышения пошлин на импорт вина из недружественных стран поставки тихих и игристых вин из ЕС в Россию упали почти на 40% и достигли самого низкого уровня за шесть лет. Теперь импортеры наращивают ввоз из Грузии, Чили и ЮАР

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

С 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го страны ЕС сократили поставки тихих и игристых вин в Россию на 37,2% по отношению к аналогичному периоду 2022–2023 годов. Это следует из данных торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, которые изучил РБК.

За шесть месяцев с начала маркетингового года (речь идет о периоде в течение календарного года, на протяжении которого происходит продажа товаров определенного ассортимента, для вина он начинается в августе и заканчивается в июле следующего года) страны Евросоюза поставили в Россию 1,19 млн гл вина. Это стало самым низким показателем за последние пять лет.

Как считали В подсчетах на основе торговой статистики Еврокомиссии учитывались игристые и тихие вина защищенного обозначения происхождения (PDO), защищенного географического указания (PGI), сортовые и прочие вина. Муст (виноградное сусло), вина в упаковке bag-in-box (герметичный пакет на несколько литров в брендированной коробке) и балковые вина в расчете не учитывались.

Падению поставок предшествовал продолжающийся в течение пяти лет рост, причем прошлый период был рекордным. Так, в первом полугодии маркетингового 2022/23 года в Россию было ввезено 1,9 млн гл тихих и игристых вин из стран Евросоюза — на 36% больше, чем годом ранее.

Страны — лидеры по поставкам вина в Россию не изменились, однако почти у всех упали объемы. Так, крупнейший поставщик — Латвия — сократила ввоз на 44,3%, до 368,3 тыс. гл вина. Экспорт из Литвы в Россию упал на 32,3%, до 299,1 тыс. гл, из Италии — на 29,5%, до 295,5 тыс. гл.

С чем связано сокращение поставок из ЕС

Статистика Еврокомиссии основана на странах отгрузки вина, а не фактическом его происхождении, напоминает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Именно поэтому в число лидеров по поставкам в Россию традиционно входят не относящиеся к винодельческим страны Прибалтики. Латвия — это крупнейший экспортный хаб, где занимающиеся импортом вина российские компании наносят на товар акцизные марки, без которых ввоз алкогольной продукции до недавнего времени был запрещен, указывает Липилин.

Тем не менее общая статистика отражает реальную картину — после повышения с 1 августа 2023 года таможенных пошлин на вино из недружественных стран поставки из ЕС действительно сокращаются, продолжает Липилин. По его данным, по итогам календарного 2023 года импорт вина прирос год к году примерно на 3–5% в натуральном выражении. При этом положительная динамика первого полугодия составляла около 50%, а в течение последних шести месяцев 2023 года произошло падение примерно на 40%, говорит исполнительный директор Fort.

Перед повышением таможенных пошлин импортеры вина формировали запасы продукции, напоминает гендиректор AST Леонид Рафаилов. Этот процесс начался еще в 2022 году. В первые дни марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, крупнейшие импортеры были вынуждены остановить поставки на несколько дней из-за обвала рубля. Затем поставки возобновились, но импортеры столкнулись с рядом других проблем. В результате в марте—апреле 2022-го импорт алкоголя в Россию упал на 30%, но затем, после того как ситуация с платежами немного стабилизировалась, а курс российский валюты укрепился, импортеры вернулись к закупкам.

В августе—октябре 2022 года возник «экстремальный компенсаторный пик» импорта. В октябре 2023 года президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявлял, что объем ввезенного в страну алкоголя стал «критическим» для российского виноделия. Рынок «затоплен низкокачественным импортным вином», жаловался Титов, повышение пошлин на импорт с 1 августа 2023 года, по его мнению, не решало проблему.

Перед повышением ставки акциза с 1 мая этого года должен произойти еще один всплеск поставок, полагает Рафаилов. По его оценкам, до этой даты в страну будет ввезено около 75–80% годовой потребности импортного вина, это будет касаться не только продукции из ЕС.

Из каких стран импорт вина растет

За отчетный период нарастить поставки удалось только Польше, откуда в Россию поступило 75,3 тыс. гл тихих и игристых вин — на 21,3% больше, чем за аналогичный период 2022/23 года. Впрочем, источник РБК среди российских импортеров алкоголя связывает это с тем, что в Польше сосредотачивается все вино, которое поставщики везут из разных стран в рамках параллельного импорта перед конечной отправкой в Россию. Например, по данным собеседника РБК, таким образом импортируют Moet & Chandon.

Еще три страны нарастили поставки вина в Россию, хотя их объемы и не очень велики. Так, из Чехии за первые шесть месяцев текущего маркетингового года было ввезено 968 гл — в шесть раз больше, чем годом ранее. На 4,2% — до 198 гл — увеличился импорт Россией вина из Нидерландов и на 933,3% — до 124 гл — из Бельгии.

Рост импорта из Бельгии объясняется тем, что местные предприятия стали разливать там виноматериал из Новой Зеландии, которая в рамках санкций прекратила отгрузки в Россию, говорит Липилин. «Так что по факту поставляемое из Бельгии вино — это новозеландский совиньон-блан», — отмечает он. А увеличение отгрузок из Чехии связано с поставками ряда российских импортеров, в том числе Fort, местного премиального вина, продолжает эксперт. Однако в России оно пока не пользуется большим спросом, отмечает собеседник РБК.

Активнее всего теперь растут поставки вина из Аргентины, Чили и ЮАР, на которое повышение таможенных пошлин не распространяется, заключает Липилин. По прогнозам Рафаилова, лидерами будут относительно лояльно настроенная к России Италия и Грузия.

X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») нарастила поставки вина в 2023 году на 9%, до 40 млн л, рассказали РБК в компании. Основной объем пришелся на Грузию и Италию — по 25%, рост составил 33 и 18% соответственно. Кроме того, компания увеличила поставки из ЮАР, Чили, Аргентины, Азербайджана и Армении. При этом ретейлер продолжил импорт и европейских вин, несмотря на рост пошлин, так как «интерес потребителей к нему сохраняется», добавили в X5 Group. В частности, в 2023 году компания увеличила поставки из Австрии и Португалии.