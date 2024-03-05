Властей попросили ввести пошлины на вино из Франции и Италии в 200%

Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила это в качестве меры «по защите российского рынка». В середине прошлого года правительство уже увеличило ввозную пошлину на вино из европейских стран почти два раза

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Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) решила обратиться к российским властям с предложением ввести ввозные пошлины в размере 200% на вино из стран НАТО в качестве мер «по защите российского рынка», передает «РИА Новости».

Исполнительный секретарь объединения Алексей Плотников пояснил, что инициатива касается в том числе игристых и крепленых вин. По его словам, АВВР выступает и за отмену льготного режима ввозных пошлин для вин из Грузии.

Ассоциация также хочет установления с осени квоты в 20% для отечественного вина в магазинах с перспективной повышения этого показателя до 50%. Выступает АВВР и за квотирование российского вина в кафе: с 1 сентября его доля в меню, согласно предложению, должна составлять не менее 50%.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин в разговоре с РБК выразил сомнения, что инициатива ассоциации будет реализована. «Видимо, уже произошедшее повышение пошлин на импортные вина не помогло российским виноделам повысить продажи собственной продукции», – предположил он.

Новые предложения он оценивает как «окончательно запретительные меры», и особенно несправедливы они, по его мнению, по отношению к Грузии, которая в последние годы много делала для развития сотрудничества с Россией.

В АВВР входят десятки предприятий, следует из данных на сайте ассоциации, ее правление возглавляет телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Сам он тоже занимается виноделием. Так, в 2015 году он говорил РБК, что является одним из совладельцев винодельческого хозяйства Cock t`est belle мощностью до 4 тыс. бутылок в год.

В НАТО входят в том числе Франция, Италия и Испании. Они являются лидерами по производству вина в мире. Франция при этом 2023 году стала лидером, обойдя Италию, на фоне неблагоприятных погодных условий, с которыми также столкнулась Испания.

По итогам 10 месяцев 2023 года импорт вина в Россию, по данным Федеральной таможенной службы, вырос на 6%. Наибольший объем вин в страну поставили из Италии, Грузии, Испании, Франции и Португалии.

В середине 2023 года правительство в рамках ответных мер на западные санкции против России увеличило ввозную пошлину на вино из недружественных стран (США, государства ЕС и другие) с 12,5 до 20%. Внутренний спрос на вино, отмечали в правительстве, можно обеспечить с помощью отечественных производителей.