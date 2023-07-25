Россия почти повысила пошлину на ввоз вина из недружественных стран до 20%

Россия почти вдвое повысила пошлину на ввоз вина из Европы и США

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Правительство в рамках специальных экономических мер в ответ на западные санкции увеличила с 12,5% до 20% ставку ввозных таможенных пошлин на вино из недружественных стран (в список таких государств входят в том числе США и все страны Евросоюза), сообщила пресс-служба Минэкономразвития (МЭР).

В сообщении говорится, что отечественные производители вина активно наращивают поставки своей продукции на внутренний рынок и есть условия для увеличения импорта из дружественных и нейтральных стран.

«Так, в прошлом году импорт тихих вин из Чили вырос в стоимостном выражении на 9%, из Армении — на 161%. Данные за первые четыре месяца 2023 года указывают на значительный потенциал для увеличения поставок южноафриканских вин. Таким образом, отечественное производство и импорт из дружественных стран полностью обеспечат внутренний спрос», — считают в министерстве.

Правительство также вводит запрет на ввоз из недружественных стран готовой продукции из рыбы и море продуктов. МЭР, ссылаясь на позицию Минсельхоза, заявляет, что «отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции».

Ставка ввозной пошлины на очищенный глицерин повышается с 5% до 35%, на фанеру устанавливается в размере 50%.

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