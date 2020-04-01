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Глава РЖД предложил ввести в компании неполный рабочий день

Глава крупнейшего в России работодателя, РЖД, Олег Белозеров предложил ввести режим неполного рабочего времени для сотрудников из-за коронавируса. В первом квартале у компании сократилась погрузка на 5%, а пассажиропоток — на 40%
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Российские железные дороги» (РЖД) из-за ситуации с распространением коронавируса рассматривают возможность перехода на режим неполного рабочего времени. Гендиректор РЖД Олег Белозеров предложил ввести такую меру массово, в том числе для членов правления госмонополии.

Об этих планах говорится в письме Белозерова от 31 марта к членам правления РЖД (копия есть в распоряжении РБК). Его подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием документа. Источник, близкий к руководству РЖД, подтвердил такие планы компании.

Возможность изменения графика работы топ-менеджер предлагает рассматривать как альтернативу сокращению штата. Но источник РБК, близкий к руководству РЖД, утверждает, что компания может рассмотреть «в рамках оптимизации» и варианты увольнения людей. Но, каких конкретно категорий сотрудников это может коснуться, он не уточняет.

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В самой госмонополии отмечают, что «на данный момент такой вариант [сокращений персонала] не рассматривается». «Более того, приостановлены плановые сокращения, связанные с оптимизацией производственного процесса», — сообщил РБК представитель РЖД, но он отказался комментировать письмо Белозерова.

Источник в РЖД добавил, что при прежнем руководителе компании Владимире Якунине, которого в 2015 году сменил Белозеров, применялся режим неполной занятости (неполного рабочего времени), когда были предыдущие кризисы. В период нынешнего руководства такая практика не применялась, добавил он.

Почему глава РЖД предлагает сократить рабочий день

В письме членам правления глава РЖД объясняет необходимость таких мер трудностями, с которыми столкнулась железнодорожная отрасль на фоне экономического спада в первом квартале 2020 года: падение погрузки более чем на 5%, грузооборота — на 5,9%, а пассажирских перевозок — почти на 40%. Все это приводит к снижению источников финансирования инвестиционной программы компании и «разрыву финансовых потоков обеспечения операционной деятельности», пишет Белозеров. «В этой связи крайне важно обеспечить как социальную стабильность в трудовых коллективах, так и сохранить высокий кадровый потенциал работников компании», — добавляет он.

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По данным портала базы Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России», РЖД является крупнейшим работодателем в России. Среднесписочная численность работников РЖД за 2019 год составила 711 тыс. человек, говорится в отчете компании за четвертый квартал 2019 года по РСБУ.

Вопрос о применении неполного рабочего времени глава РЖД вынес на заочное голосование правления компании, в которое входит 24 человека, следует из письма.

Белозеров также предложил обратиться в центральный комитет Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (Роспрофжел) с просьбой «о поддержке и проведении разъяснительной работы в трудовых коллективах» о такой мере. РБК направил запрос в Роспрофжел, один из крупнейших профсоюзов в России (насчитывает около 1,4 млн членов).

Что говорится в Трудовом кодексе о такой мере

Согласно ст. 93 Трудового кодекса, при работе на условиях неполного рабочего времени размер зарплаты работника пропорционален отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. За 2019 год РЖД потратили 522,6 млрд руб. на оплату труда работников. Сумма вознаграждения членов правления за 2019 год — 1,5 млрд руб., совету директоров — 45,4 млн руб. Сам Белозеров за 2018 год получил 220 млн руб. (данных за 2019 год пока нет).

18 марта в РЖД сообщали, что компания разработает схему перехода сотрудников на дистанционный режим труда из-за угрозы распространения коронавируса. «Наша работа не может быть остановлена. Мы должны максимально сохранить все объемы, обеспечить безопасные и надежные перевозки», — цитировала Белозерова корпоративная газета «Гудок». Издание подчеркивало, что работа дистанционно предполагала 40 рабочих часов в неделю.

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Количество зараженных коронавирусом в России, по данным на 1 апреля, составило 2777 человек. Всего выздоровели 190 россиян, 24 человека умерли. Случаи заболевания зафиксированы в 75 регионах. Большинство регионов страны ввели режим самоизоляции для всего населения. Президент Владимир Путин объявил эту неделю, с 30 марта по 5 апреля, нерабочей, чтобы снизить темпы распространения вируса.

Авторы: Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова, Мария Кокорева
Теги: РЖД, Олег Белозеров
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