Глава РЖД предложил ввести в компании неполный рабочий день

Глава крупнейшего в России работодателя, РЖД, Олег Белозеров предложил ввести режим неполного рабочего времени для сотрудников из-за коронавируса. В первом квартале у компании сократилась погрузка на 5%, а пассажиропоток — на 40%

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Российские железные дороги» (РЖД) из-за ситуации с распространением коронавируса рассматривают возможность перехода на режим неполного рабочего времени. Гендиректор РЖД Олег Белозеров предложил ввести такую меру массово, в том числе для членов правления госмонополии.

Об этих планах говорится в письме Белозерова от 31 марта к членам правления РЖД (копия есть в распоряжении РБК). Его подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием документа. Источник, близкий к руководству РЖД, подтвердил такие планы компании.

Возможность изменения графика работы топ-менеджер предлагает рассматривать как альтернативу сокращению штата. Но источник РБК, близкий к руководству РЖД, утверждает, что компания может рассмотреть «в рамках оптимизации» и варианты увольнения людей. Но, каких конкретно категорий сотрудников это может коснуться, он не уточняет.

В самой госмонополии отмечают, что «на данный момент такой вариант [сокращений персонала] не рассматривается». «Более того, приостановлены плановые сокращения, связанные с оптимизацией производственного процесса», — сообщил РБК представитель РЖД, но он отказался комментировать письмо Белозерова.