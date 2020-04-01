Глава РЖД предложил ввести в компании неполный рабочий день

Источник в РЖД добавил, что при прежнем руководителе компании Владимире Якунине, которого в 2015 году сменил Белозеров, применялся режим неполной занятости (неполного рабочего времени), когда были предыдущие кризисы. В период нынешнего руководства такая практика не применялась, добавил он.
Почему глава РЖД предлагает сократить рабочий день
В письме членам правления глава РЖД объясняет необходимость таких мер трудностями, с которыми столкнулась железнодорожная отрасль на фоне экономического спада в первом квартале 2020 года: падение погрузки более чем на 5%, грузооборота — на 5,9%, а пассажирских перевозок — почти на 40%. Все это приводит к снижению источников финансирования инвестиционной программы компании и «разрыву финансовых потоков обеспечения операционной деятельности», пишет Белозеров. «В этой связи крайне важно обеспечить как социальную стабильность в трудовых коллективах, так и сохранить высокий кадровый потенциал работников компании», — добавляет он.
По данным портала базы Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России», РЖД является крупнейшим работодателем в России. Среднесписочная численность работников РЖД за 2019 год составила 711 тыс. человек, говорится в отчете компании за четвертый квартал 2019 года по РСБУ.
Вопрос о применении неполного рабочего времени глава РЖД вынес на заочное голосование правления компании, в которое входит 24 человека, следует из письма.
Белозеров также предложил обратиться в центральный комитет Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (Роспрофжел) с просьбой «о поддержке и проведении разъяснительной работы в трудовых коллективах» о такой мере. РБК направил запрос в Роспрофжел, один из крупнейших профсоюзов в России (насчитывает около 1,4 млн членов).
Что говорится в Трудовом кодексе о такой мере
Согласно ст. 93 Трудового кодекса, при работе на условиях неполного рабочего времени размер зарплаты работника пропорционален отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ. За 2019 год РЖД потратили 522,6 млрд руб. на оплату труда работников. Сумма вознаграждения членов правления за 2019 год — 1,5 млрд руб., совету директоров — 45,4 млн руб. Сам Белозеров за 2018 год получил 220 млн руб. (данных за 2019 год пока нет).
18 марта в РЖД сообщали, что компания разработает схему перехода сотрудников на дистанционный режим труда из-за угрозы распространения коронавируса. «Наша работа не может быть остановлена. Мы должны максимально сохранить все объемы, обеспечить безопасные и надежные перевозки», — цитировала Белозерова корпоративная газета «Гудок». Издание подчеркивало, что работа дистанционно предполагала 40 рабочих часов в неделю.
Количество зараженных коронавирусом в России, по данным на 1 апреля, составило 2777 человек. Всего выздоровели 190 россиян, 24 человека умерли. Случаи заболевания зафиксированы в 75 регионах. Большинство регионов страны ввели режим самоизоляции для всего населения. Президент Владимир Путин объявил эту неделю, с 30 марта по 5 апреля, нерабочей, чтобы снизить темпы распространения вируса.