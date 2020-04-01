Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса

Среди участников Московского инновационного кластера возмещения теперь смогут также получить предприятия, работающие в сферах промышленности, науки и ИТ. При приобретении импортного оборудования за счет собственных средств можно будет вернуть до 25% расходов, при этом ставка при покупке российского оборудования повышена до 35%.

В случае привлечения кредита компаниям может быть компенсирована процентная ставка (в пределах ключевой ставки ЦБ). При работе с лизингом бизнесу может быть возвращено до 25% лизинговых платежей при закупке импортного оборудования и до 35% — при приобретении российского оборудования. Компания вправе использовать одну субсидию или комбинацию из нескольких видов субсидий, однако размер возмещения составит не более 10 млн руб. в год.

«Такая мера имеет ретроспективный характер: на компенсацию может быть заявлено оборудование, приобретенное до 12 месяцев до даты отбора» — указывается в сообщении.

2) Расширяется поддержка франчайзи. Это произойдет за счет включения в программу предпринимателей, работающих по договорам субконцессии.

Помимо этого в перечень субсидируемых затрат, кроме приобретения оборудования, включено возмещение расходов на коммунальные платежи и выплату вознаграждения правообладателю в форме фиксированных разовых платежей (паушальных взносов) и периодических платежей (роялти).

3) Вводится субсидирование до 50% расходов (не более 700 тыс. руб. до конца года) предприятий МСП на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды.

Такая мера будет возможна в том случае, если размер вознаграждения агрегаторов не будет превышать 20% от стоимости размещенного товара или услуги.

4) Вводится субсидирование затрат кредитных организаций на предоставление льготных кредитов компаниям МСП, которые открылись не более трех лет назад.

Кредиты на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели будут предоставляться бизнесу под ставку не более 8% годовых (это примерно в два раза ниже текущей рыночной ставки) в размере от 500 тыс. до 15 млн руб.

5) Расширяется перечень мер финансовой поддержки столичных экспортеров. Они смогут возместить затраты при экспорте не только товаров, но и услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Кроме того, в качестве нового направления субсидирования предусмотрены расходы на адаптацию продукции для международного рынка. Сюда относятся расходы на разработку дизайна и интерфейса продукции в сфере ИТ, подготовка технической, конкурсной и тендерной документации и лицензионных соглашений, а также дублирование аудиовизуальной продукции и другие операции.

Помимо этого вводится новый механизм поддержки в виде гранта в размере 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 млн руб. или 50% от объема налогов, которые будут уплачены в городской бюджет. В мэрии пояснили, что, по сути, это представляет собой экспортный кешбэк, размер которого будет зависеть от выручки, которую компании будут получать благодаря экспорту своих товаров или услуг.

Субсидирование экспортной деятельности рассчитано на компании, зарегистрированные в столице не менее чем за полгода до подачи заявки.

6) Расширяется перечень получателей субсидии на инжиниринг. Отныне на нее могут претендовать резиденты Московского инновационного кластера, которые были зарегистрированы в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя (ИП) не менее одного года до подачи заявки. Ранее, как указали в правительстве Москвы, минимальный срок составлял три года.

Эта субсидия будет компенсировать до 50% понесенных затрат (но не более 50 млн руб.) на изготовление конструкторской документации и опытных образцов, а также на приобретении оборудования, которое должно быть установлено и эксплуатироваться на территории столицы.

Первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса был утвержден Собяниным 24 марта. В нем было предусмотрено продление срока уплаты авансовых платежей за первый квартал текущего года по налогу на имущество организаций и земельному налогу, а также срок уплаты торгового сбора.

Кроме того, организации, арендующие земельные участки и нежилые объекты у Москвы, которые временно приостановили работу на время режима повышенной готовности, освободили от платы за аренду. Компании, работающие в сфере гостиничных услуг, общепита и туризма и арендующие у города вышеуказанные объекты и земли, получили отсрочку внесения арендной платы за апрель, май и июнь.

Также правительство Москвы решило уменьшить на 50% плату по договорам на осуществление торговли в нестационарных объектах, размещенных в переходах и вестибюлях метрополитена.