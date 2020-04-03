Котировки российской нефти вышли из отрицательной зоны

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
В Гидрометцентре предупредили о перепадах температуры в Москве Общество, 13:13 Цена на нефть Brent подскочила на 12% — до $33 Quote, 13:06 Кремль предложил бизнесу без выручки оформить льготные кредиты Бизнес, 13:05 Понимают, только когда приставы приходят: чем опасен правовой нигилизм Pro, 13:04  Путин проведет новое совещание с нефтяниками Политика, 13:00 «Ак Барс» сообщил о планах сохранить основной состав команды Спорт, 12:54 Путин поручил к 1 мая подготовить план развития строительства и ипотеки Недвижимость, 12:52 ВТБ сообщил о мошенничестве со справками о заражении COVID-19 Финансы, 12:50 ЗАГСы Москвы продолжат регистрировать браки в неторжественной обстановке Общество, 12:47 ЦИК отложила более 90 выборов в регионах из-за вируса Политика, 12:45 Туристические места мира до пандемии и во время. Фоторепортаж Общество, 12:40  «Умное» фермерство: как digital проникает в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 12:39 Котировки российской нефти вышли из отрицательной зоны Бизнес, 12:34 ФСБ заявила о предотвращении терактов в Ставрополье и ХМАО Общество, 12:32
Падение цен на нефть ,  
0 

Котировки российской нефти вышли из отрицательной зоны

Стоимость нефти Urals составила $14,34 за баррель, экспортная цена стала положительной. В предыдущие три дня котировки показывали отрицательные значения
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе выросла на $3,89 за баррель и составляет $14,34 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus. Формульные цены на сырье, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали положительными.

2 апреля котировка Западная Сибирь fip (Free in pipe, продавец за свой счет доставляет товар к трубопроводу) составляла 1 312 руб. за тонну, а в предыдущие три дня была отрицательной. Так, в среду, 1 апреля она была равна минус 1 304 руб. за тонну, во вторник, 31 марта — минус 1 200 руб., а днем ранее — минус 1 007 руб.

Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5
Бизнес

Котировки достигли отрицательных значений, несмотря на снижение экспортной пошлины с 1 апреля на $14,90 за тонну относительно мартовского уровня, до $52 за тонну. Как отмечает агентство, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили среднюю стоимость Urals.

Несмотря на восстановление, стоимость сорта Urals является минимальной с 1999 года, указывает Argus. Скидка на российскую нефть относительно Brent остается на том же уровне пятый торговый день подряд — $4,75 за баррель. Это максимальный показатель с июня 2008 года.

Экспортная цена российской нефти стала отрицательной
Бизнес

31 марта Urals подешевела до $13 за баррель, при такой стоимости обнуляются экспортные пошлины на нефть и резко снижается НДПИ, которые приносят российскому бюджету больше трети доходов. 2 апреля цена российской нефти опустилась до $10,54 за баррель, минимума с марта 1999 года. При таких ценах бюджет практически не получает доходов от нефтяных налогов, а компаниям невыгодно продавать нефть в Европе.

Падение цен на нефть более чем на треть произошло в начале марта, после того как стало известно, что Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. На стоимость влияет и сильное падение спроса на сырье в мире из-за коронавируса. Глава Минэнерго Александр Новак говорил, что в России нет проблемы с отрицательными ценами, поскольку страна имеет «достаточно диверсифицированную инфраструктуру» и в полном объеме обеспечивает потребности внутреннего рынка.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: нефть, Urals
Материалы по теме
Нефтяники после встречи у Новака заявили о некритичности низких цен
Бизнес
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Бизнес
Новак исключил проблему отрицательных цен на нефть для России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter