Котировки российской нефти вышли из отрицательной зоны

Стоимость нефти Urals составила $14,34 за баррель, экспортная цена стала положительной. В предыдущие три дня котировки показывали отрицательные значения

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Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе выросла на $3,89 за баррель и составляет $14,34 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus. Формульные цены на сырье, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали положительными.

2 апреля котировка Западная Сибирь fip (Free in pipe, продавец за свой счет доставляет товар к трубопроводу) составляла 1 312 руб. за тонну, а в предыдущие три дня была отрицательной. Так, в среду, 1 апреля она была равна минус 1 304 руб. за тонну, во вторник, 31 марта — минус 1 200 руб., а днем ранее — минус 1 007 руб.

Котировки достигли отрицательных значений, несмотря на снижение экспортной пошлины с 1 апреля на $14,90 за тонну относительно мартовского уровня, до $52 за тонну. Как отмечает агентство, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили среднюю стоимость Urals.

Несмотря на восстановление, стоимость сорта Urals является минимальной с 1999 года, указывает Argus. Скидка на российскую нефть относительно Brent остается на том же уровне пятый торговый день подряд — $4,75 за баррель. Это максимальный показатель с июня 2008 года.