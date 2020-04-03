Бизнес , 03 апр, 08:46
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В «ВымпелКоме» сменился гендиректор
Александр Торбахов
Генерельным директором компании «ВымпелКом» назначен Александр Торбахов. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении материнской компании «ВымпелКома» VEON.
В феврале VEON объявил, что гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич досрочно покинет компанию в июне. На эту должность он был назначен в начале 2018 года. Сам Лацанич объяснил отставку желанием быть ближе к семье.
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