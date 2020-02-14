Гендиректор «ВымпелКома» уйдет в отставку в июне

Василь Лацанич уйдет в отставку летом 2020 года. Этот пост он занимал более двух лет

Василь Лацанич (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич уйдет в отставку в конце июня этого года, говорится в сообщении материнской компании холдинга VEON. Этот пост он занимал более двух лет.

Контракт Лацанича был рассчитан до 31 декабря. Накануне о его досрочной отставке сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, это связано в тем, что гендиректору не удалось добиться «ключевых сделок» для акционеров компании. В их числе называлось слияние с одним из конкурентов на российском рынке.

В сообщении VEON отмечается, что преемник Лацанича будет назван позднее. Кандидатом на этот пост «Коммерсантъ» называл Каана Терзиоглу, экс-главу турецкого оператора связи Turkcell. С 1 марта он станет соруководителем VEON и будет отвечать в холдинге за Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию и Грузию.

До назначения на пост гендиректора «ВымпелКома» Лацанич работал в «МТС Украина», а в 2011 году стал вице-президентом по маркетингу российской группы МТС.