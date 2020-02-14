Гендиректор «ВымпелКома» объяснил отставку желанием быть ближе к семье

Василь Лацанич утверждает, что не планировал надолго оставаться в «ВымпелКоме» и развивать в долгосрочной перспективе бренд «Билайн». Источники ранее называли причиной его ухода недовольство акционеров

Василь Лацанич (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич объяснил свой уход из компании тем, что хотел бы быть ближе к семье. Комментарий Лацанича передала РБК пресс-служба «ВымпелКома».

Лацанич объяснил, что сейчас «Билайн» (бренд «ВымпелКома») находится в процессе разработки новой долгосрочной стратегии развития. «Я не планировал оставаться на этот длительный период, так как хочу быть ближе к семье, которая уже несколько лет живет в другой стране. Потому мы проработали разумное решение с длинным сроком исполнения, когда можно с комфортом для компании передать полномочия и обеспечить процесс преемственности», — сказал он.

Лацанич счел абсолютно логичным, чтобы разработкой новой стратегии развития «Билайна» занялось уже новое руководство компании. Источник РБК, близкий к «ВымпелКому», сообщил, что обновленная структура компании будет представлена сотрудникам на следующей неделе.

Василь Лацанич родился в Закарпатье в 1972 году. С 1996 года он работал в представительстве Coca-Cola на Украине, а позднее — в России. В 2001 году он вернулся к работе на Украине, в «МТС Украина». В 2005 году стал директором компании по маркетингу. С сентября 2011 по июнь 2017 года Лацанич был вице-президентом ПАО «МТС»