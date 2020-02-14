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Бизнес ,  
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Гендиректор «ВымпелКома» объяснил отставку желанием быть ближе к семье

Василь Лацанич утверждает, что не планировал надолго оставаться в «ВымпелКоме» и развивать в долгосрочной перспективе бренд «Билайн». Источники ранее называли причиной его ухода недовольство акционеров
Василь Лацанич (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Гендиректор «ВымпелКома» Василь Лацанич объяснил свой уход из компании тем, что хотел бы быть ближе к семье. Комментарий Лацанича передала РБК пресс-служба «ВымпелКома».

Лацанич объяснил, что сейчас «Билайн» (бренд «ВымпелКома») находится в процессе разработки новой долгосрочной стратегии развития. «Я не планировал оставаться на этот длительный период, так как хочу быть ближе к семье, которая уже несколько лет живет в другой стране. Потому мы проработали разумное решение с длинным сроком исполнения, когда можно с комфортом для компании передать полномочия и обеспечить процесс преемственности», — сказал он.

Лацанич счел абсолютно логичным, чтобы разработкой новой стратегии развития «Билайна» занялось уже новое руководство компании. Источник РБК, близкий к «ВымпелКому», сообщил, что обновленная структура компании будет представлена сотрудникам на следующей неделе.

Гендиректор «ВымпелКома» уйдет в отставку в июне
Бизнес

Василь Лацанич родился в Закарпатье в 1972 году. С 1996 года он работал в представительстве Coca-Cola на Украине, а позднее — в России. В 2001 году он вернулся к работе на Украине, в «МТС Украина». В 2005 году стал директором компании по маркетингу. С сентября 2011 по июнь 2017 года Лацанич был вице-президентом ПАО «МТС»

О том, что Лацанич, который занимает пост гендиректора «ВымпелКома» с января 2018 года, уйдет в отставку, ранее писал со ссылкой на источники «Коммерсантъ». Издание называло причиной его отставки то, что ему не удалось добиться «ключевых сделок» для акционеров компании, в том числе слияния с одним из конкурентов на российском рынке. 14 февраля VEON (материнская компания «ВымпелКома») сообщила, что Лацанич уйдет в отставку в июне. Его контракт был рассчитан до декабря этого года.

Авторы: Анна Балашова, Георгий Тадтаев
Теги: «ВымпелКом», Василь Лацанич, отставка, VEON
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