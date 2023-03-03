АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Vesta

АвтоВАЗ возобновил производство своей самой популярной модели Lada Vesta нового поколения, перенеся его из Ижевска в Тольятти. Весной прошлого года выпуск Vesta был приостановлен из-за нехватки комплектующих

Фото: Яков Князев / ТАСС

На заводе АвтоВАЗа в Тольятти в пятницу, 3 марта, запущено производство автомобилей Lada Vesta нового поколения, передает корреспондент РБК. С 2015 года компания производила эту модель на площадке в Ижевске. Lada Vesta стала самой популярной моделью в России. В 2021-м ее продажи выросли на 6%, до 113,7 тыс. автомобилей (доля на рынке — 6,8%), но весной прошлого года производство приостановили из-за нехватки импортных автокомпонентов.

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Lada Vesta нового поколения — это «высоколокализованный автомобиль» (около 85%, у модели первого поколения было 60–65%), подчеркивает пресс-служба АвтоВАЗа. Его двигатель, коробка передач, кузов, детали шасси, кресла и другие элементы интерьера производятся в России. «Суммарно автомобиль локализован на рекордные более 4500 баллов (по постановлению правительства № 719), что далеко опережает подавляющее большинство новых легковых автомобилей, сборка которых была организована в России в последний год», — указывают там. Суммарно более 200 деталей и узлов теперь производятся в России, поставки также осуществляют новые партнеры из дружественных стран.

В феврале 2022 года, за два дня до начала военной операции на Украине, ижевский завод приступил к серийному производству Lada Vesta нового поколения с индексом NG (New Generation), который получил обновленный вид с измененным дизайном радиаторной решетки, бамперов, а также полностью диодную оптику. Кроме того, Lada Vesta NG стала предлагаться с новым оборудованием. К примеру, в старшей версии можно было получить медиасистему с вертикально ориентированным дисплеем, а также цифровую приборную панель. При этом машина сохранила прежний кузов с точно такой же силовой структурой, что и прежняя Lada Vesta.

В апреле 2022 года выпуск Lada Vesta в Ижевске остановили из-за нехватки комплектующих, а сотрудников ижевского завода отправили в простой. Через месяц после этого французская Renault продала 67,69% АвтоВАЗа ФГУП «НАМИ» (структура Минпромторга) за символический 1 руб. А летом совет директоров АвтоВАЗа, который возглавил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, утвердил решение по переносу производства этих автомобилей на основную площадку в Тольятти. Официальная причина — желание «значительно» увеличить объемы производства: производительность линии B0 в Тольятти — до 60 автомобилей в час, «Лада Ижевск» — 32 автомобиля в час.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что, исходя из задач, поставленных новыми акционерами компании, и прогноза развития российского авторынка в 2023 году, мощностей завода в Ижевске будет недостаточно для удовлетворения спроса. Перенос в Тольятти даст возможность обеспечить выпуск на оптимизированных мощностях компании до 500 тыс. автомобилей в год в зависимости от спроса на российском авторынке. В декабре совет директоров компании утвердил план по производству 401,6 тыс. автомобилей в этом году (продажи АвтоВАЗа по итогам 2022 года упали на 46%, до 189 тыс. машин).

Что будет на заводе в Ижевске В Ижевске будет организован выпуск нового автомобиля — электрической версии Lada e-Largus, а также продолжится развитие производства комплектующих для Lada Vesta (штамповочное производство, производство пластика и др.), сохранятся сервисные и обеспечивающие функции. Изменение индустриальной политики позволит обеспечить занятость для всего 42-тысячного коллектива группы АвтоВАЗ, минимизировать производственные и логистические расходы, заверяли в компании.

Перенос производства Lada Vesta обойдется АвтоВАЗу в 1 млрд руб., говорил Соколов. По его словам, проект по выпуску Vesta в Тольятти станет рентабельным в конце 2023 года. 3 марта он заявил, что Vesta в мае вновь появится в салонах 300 дилеров компании после накопления необходимого запаса готовых автомобилей. Цены и детальные комплектации будут объявлены позже. До конца 2023 года компания может выпустить около 100 тыс. автомобилей Vesta, отметил глава АвтоВАЗа.