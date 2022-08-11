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Глава АвтоВАЗа оценил перенос производства Lada Vesta в 1 млрд руб.

Перенос производства в Тольятии объяснили тем, что на заводе в Ижевске можно было выпускать только 150 тыс. машин в год. Сотрудники ранее обратились за помощью к президенту и отметили, что из-за переноса могут быть уволены
Максим Соколов
Максим Соколов (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти обойдется АвтоВАЗу в 1 млрд руб., заявил глава компании Максим Соколов в эфире «России 24». Концерн планирует выпускать до 500 тыс. автомобилей в год.

«В связи с этим как раз мы приняли решение о необходимости перебазирования производства Lada Vesta, поскольку мощности ижевского завода позволяли выпускать только лишь 150 тыс. автомобилей в год», — сообщил Соколов (цитата по ТАСС).

Он заявил, что проект по выпуску Vesta на новой площадке станет рентабельным в конце следующего года.

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Фото:Яков Князев / ТАСС

Компания также планирует увеличить скорость конвейеров, собирающих Granta, Lada Niva в классической комплектации Legend и в более современной комплектации Lada Niva Travel, сообщил Соколов.

О переносе производства Lada Vesta в Тольятти было объявлено в начале августа. Lada Vesta — самая популярная модель АвтоВАЗа, в 2021-м ее продажи выросли на 6%, до 113,7 тыс. автомобилей. В апреле выпуск этой модели приостановили из-за нехватки комплектующих и санкций стран Запада, сотрудников ижевского завода отправили в простой. Возобновить производство планируется весной 2023 года.

На заводе в Ижевске выпускались три версии Lada Vesta: классическая, SW и SW Cross. В конце июля сотрудники завода написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, предупредив, что производство на заводе может не возобноситься из-за недостатка комплектующих, а руководство хочет «забрать» у ижевского предприятия выпуск Lada Vesta. «Они собираются забрать нашу «Весту», вывезти оборудование, а нам оставить обещание производить электрический «Ларгус», который сегодня существует только на бумаге», — говорилось в обращении. На заводе работают около 3 тыс. человек, в письме к президенту говорится, что 70% из них могут быть уволены.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
АвтоВАЗ LADA Vesta Тольятти Максим Соколов
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