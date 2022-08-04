АвтоВАЗ перенесет производство самой популярной модели в Тольятти
Совет директоров АвтоВАЗа утвердил решение по переносу производства автомобилей семейства Lada Vesta из Ижевска на основную площадку в Тольятти, на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час. Об этом заявил президент компании Максим Соколов во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, которая прошла 4 августа на территории предприятия «Лада Ижевск».
Соколов обосновал решение о переносе производства новой стратегией компании, которая предусматривает изменение индустриальной политики и использования производственных площадок в Тольятти и Ижевске. Исходя из задач, поставленных перед компанией акционерами, а также прогноза развития структуры российского автомобильного рынка в 2023 году, производительность «Лада Ижевск» (до 32 автомобилей в час) будет недостаточной для удовлетворения спроса, говорится в сообщении АвтоВАЗа, поступившем в РБК. Это также позволит обеспечить занятость для всего 42-тысячного коллектива группы «АвтоВАЗ», минимизировать производственные и логистические расходы, заверили в компании.
Lada Vesta — самая популярная модель АвтоВАЗа, которая производилась в Ижевске с сентября 2015 года. По итогам 2021 года компания увеличила ее продажи на 6%, до 113,7 тыс. автомобилей, ее доля на рынке подросла с 6,7 до 6,8%. Но в апреле 2022 года АвтоВАЗ прекратил ее выпуск из-за нехватки комплектующих и западных санкций, сотрудники завода в Ижевске были отправлены в простой. Рестарт производства Lada Vesta запланирован на начало весны 2023 года, сообщает пресс-служба.
При этом завод «Лада Ижевск» «продолжит работать, развиваться», сказал Соколов на встрече с губернатором. По его словам, там будет организован выпуск нового автомобиля — электрической версии Lada e-Largus, но детали этого проекта будут объявлены позже. На ижевском заводе также продолжится развитие производства комплектующих для Lada Vesta (штамповочное производство, производство пластика и др.), сохранятся сервисные и обеспечивающие функции. «В текущей ситуации санкционного давления и нарастающего количества переменных мы принимаем исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников», — заключил президент компании.
В конце июля сотрудники ижевского завода, на котором работают около 3 тыс. человек, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором заявили, что на предприятии не может запуститься производство из-за недостатка комплектующих, а руководство намерено «забрать» у завода выпуск Lаda Vesta и перенести его в Тольятти. По их словам, взамен им предложат выпускать электрический Largus, который, как они считают, не будет востребован. В России нет достаточной инфраструктуры для электромобилей, кроме того, Largus — семейный автомобиль бюджетного уровня, который покупают в регионах, где «практически нет зарядок», говорилось в открытом письме.
3 августа пресс-служба АвтоВАЗа сообщила, что сотрудники компании получат выплату в размере пяти средних зарплат, или 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), если согласятся добровольно уволиться с производства «Лада Ижевск». Согласившиеся сотрудники могут получить «постоянные рабочие места на других предприятиях города и региона», указывается в сообщении. АвтоВАЗ также заверил в готовности бесплатно переобучить сотрудников новым профессиям и провести дополнительную материальную поддержку увольняющихся рабочих в объеме пяти-семи средних зарплат в зависимости от стажа.
«Мы принимаем все меры по трудоустройству и социальной адаптации работников «Лада Ижевск», имеющих риск высвобождения», — заявил Бречалов 4 августа. Так, в республиканском центре занятости за предприятием закреплены кураторы, для более чем 1500 работников организованы временные работы. Кроме того, 130 человек уже переведены на другие предприятия Удмуртии.