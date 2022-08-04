АвтоВАЗ перенесет производство самой популярной модели в Тольятти

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 61,09 (-0,04) Инвестиции, 16:07
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 60,26 (+0,02) Инвестиции, 16:07
Минюст предложил убрать 3 статьи УК и не сажать за бизнес без регистрации Бизнес, 16:49
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 16:49
Безлимитные посещения бизнес-залов от «СберПервого» РБК +, 16:48
Медведев ответил на слова Столтенберга о «самом опасном моменте» в Европе Политика, 16:42
Парфюмерию разрешили ввозить в России без разрешения владельцев брендов Экономика, 16:39
Названы округа Москвы с максимальным снижением цен на жилье Недвижимость, 16:39
Как бизнесу реагировать на внешний кризис: четыре действия РБК и Банк Точка, 16:35
«Страна.ua» узнала о запрете Савику Шустеру въезжать на Украину Политика, 16:30
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Баскетболистка Грайнер заявила о нежелании быть «политической пешкой» Спорт, 16:30
Вкусное лекарство и способ похудеть: разбираем правду и мифы о специях Pro, 16:29
Цена нефти Brent опустилась ниже $96 впервые с середины июля Инвестиции, 16:27
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 16:26
«Газпром» объяснил, почему не может вернуть турбину для Nord Stream Политика, 16:24
«АвтоВАЗ» назвал сроки появления Lada Granta с подушками безопасности Авто, 16:21
Бизнес ,  
0 

АвтоВАЗ перенесет производство самой популярной модели в Тольятти

АвтоВАЗ решил перенести производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти
Крупнейший российский производитель автомобилей перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти. Возобновление выпуска этой модели, остановленное из-за нехватки комплектующих, запланировано на весну 2023 года
Фото: Яков Князев / ТАСС
Фото: Яков Князев / ТАСС

Совет директоров АвтоВАЗа утвердил решение по переносу производства автомобилей семейства Lada Vesta из Ижевска на основную площадку в Тольятти, на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час. Об этом заявил президент компании Максим Соколов во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, которая прошла 4 августа на территории предприятия «Лада Ижевск».

Соколов обосновал решение о переносе производства новой стратегией компании, которая предусматривает изменение индустриальной политики и использования производственных площадок в Тольятти и Ижевске. Исходя из задач, поставленных перед компанией акционерами, а также прогноза развития структуры российского автомобильного рынка в 2023 году, производительность «Лада Ижевск» (до 32 автомобилей в час) будет недостаточной для удовлетворения спроса, говорится в сообщении АвтоВАЗа, поступившем в РБК. Это также позволит обеспечить занятость для всего 42-тысячного коллектива группы «АвтоВАЗ», минимизировать производственные и логистические расходы, заверили в компании.

АвтоВАЗ соберет почти 2 тыс. Lada Largus из остатков на складах
Бизнес
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Lada Vesta — самая популярная модель АвтоВАЗа, которая производилась в Ижевске с сентября 2015 года. По итогам 2021 года компания увеличила ее продажи на 6%, до 113,7 тыс. автомобилей, ее доля на рынке подросла с 6,7 до 6,8%. Но в апреле 2022 года АвтоВАЗ прекратил ее выпуск из-за нехватки комплектующих и западных санкций, сотрудники завода в Ижевске были отправлены в простой. Рестарт производства Lada Vesta запланирован на начало весны 2023 года, сообщает пресс-служба.

При этом завод «Лада Ижевск» «продолжит работать, развиваться», сказал Соколов на встрече с губернатором. По его словам, там будет организован выпуск нового автомобиля — электрической версии Lada e-Largus, но детали этого проекта будут объявлены позже. На ижевском заводе также продолжится развитие производства комплектующих для Lada Vesta (штамповочное производство, производство пластика и др.), сохранятся сервисные и обеспечивающие функции. «В текущей ситуации санкционного давления и нарастающего количества переменных мы принимаем исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников», — заключил президент компании.

Сотрудники Ижевского автозавода попросили Путина спасти предприятие
Общество
Фото:Яков Князев / ТАСС

В конце июля сотрудники ижевского завода, на котором работают около 3 тыс. человек, написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором заявили, что на предприятии не может запуститься производство из-за недостатка комплектующих, а руководство намерено «забрать» у завода выпуск Lаda Vesta и перенести его в Тольятти. По их словам, взамен им предложат выпускать электрический Largus, который, как они считают, не будет востребован. В России нет достаточной инфраструктуры для электромобилей, кроме того, Largus — семейный автомобиль бюджетного уровня, который покупают в регионах, где «практически нет зарядок», говорилось в открытом письме.

Читайте на РБК Pro
Pro
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра
Саммари
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Дефицит чипов в мире снижается. Какие компании смогут продолжить рост
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников
Статьи
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции

3 августа пресс-служба АвтоВАЗа сообщила, что сотрудники компании получат выплату в размере пяти средних зарплат, или 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), если согласятся добровольно уволиться с производства «Лада Ижевск». Согласившиеся сотрудники могут получить «постоянные рабочие места на других предприятиях города и региона», указывается в сообщении. АвтоВАЗ также заверил в готовности бесплатно переобучить сотрудников новым профессиям и провести дополнительную материальную поддержку увольняющихся рабочих в объеме пяти-семи средних зарплат в зависимости от стажа.

«Мы принимаем все меры по трудоустройству и социальной адаптации работников «Лада Ижевск», имеющих риск высвобождения», — заявил Бречалов 4 августа. Так, в республиканском центре занятости за предприятием закреплены кураторы, для более чем 1500 работников организованы временные работы. Кроме того, 130 человек уже переведены на другие предприятия Удмуртии.

Авторы
Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
«АвтоВАЗ» Lada Vesta санкции
Материалы по теме
Сотрудники Ижевского автозавода попросили Путина спасти предприятие
Общество
АвтоВАЗ предложил сотрудникам завода в Ижевске уволиться за пять зарплат
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter