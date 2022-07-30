Сотрудники Ижевского автозавода попросили Путина спасти предприятие

Они утверждают, что у завода планируют забрать производство LADA Vesta и взамен выпускать электрический Largus, который, они считают, не будет востребован. В АвтоВАЗе говорят, что компания формирует новую индустриальную стратегию

Фото: Яков Князев / ТАСС

Сотрудники Ижевского автомобильного завода «LADA Ижевск» (входит в Группу АвтоВАЗ) написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором заявили, что на заводе не может запуститься производство из-за недостатка комплектующих, а руководство намерено «забрать» у завода выпуск LADA Vesta и перенести его в Тольятти. Письмо опубликовано в сообществе «ВКонтакте» профсоюза завода.

В нем авторы письма заявили, что на «LADA Ижевск» складывается «крайне негативная ситуация». По их словам, сотрудники находятся в простое уже более пяти месяцев, а возобновить производство завод не может из-за отсутствия зарубежных комплектующих. «На сегодняшний день российского в лучшем российском автомобиле — всего 40%. Все остальное привозилось из заграницы. Этот автомобиль выпускается с 2015 года, а уровень локализации так и остался, как на момент запуска», — говорится в письме.

Авторы также отметили, что, по словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, Ижевский автозавод сможет запуститься во второй половине 2023 года, когда будут найдены поставщики на замену иностранным.

Кроме того, говорится в письме, руководство АвтоВАЗа решило перенести производство автомобиля Lada Vesta в Тольятти. Там считают, что в следующем году российскому рынку понадобятся около 250 тыс. таких автомобилей, а ижевский завод столько произвести не сможет.

«Но в самый «жирный» год для российского автомобильного рынка продавалось не более 130 000 «Вест». И стоил автомобиль 600 — 800 тысяч рублей. Сегодня у дилеров стоимость LADA Vesta достигает 1,5 — 1,8 млн рублей. При такой стоимости не может быть продано 250 000 «Вест» — у народа нет столько денег», — аргументировали сотрудники завода.

По их словам, в качестве альтернативы заводу в Ижевске предложат выпускать электрическую версию LADA Largus. Однако в России нет достаточной инфраструктуры для электромобилей, кроме того, Largus — семейный автомобиль бюджетного уровня, который покупают в регионах, где «практически нет зарядок», утверждают работники завода.

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«Они собираются забрать нашу «Весту», вывезти оборудование, а нам оставить обещание производить электрический «Ларгус», который сегодня существует только на бумаге, — говорится в письме. — Для того, чтобы этот запуск состоялся, необходимо 2-3 года напряженной работы. Плюс, исходя из статистики продаж электрокаров, рынок не сможет переварить более тысячи таких машин. А это значит, что коллектив Ижевского автозавода, который сегодня насчитывает около 3 000 человек, нужно будет сократить на 70%».

Авторы попросили Путина поручить руководству АвтоВАЗА «максимально эффективно заняться поиском поставщиков для запуска производства LADA Vesta именно в Ижевске».

В пресс-службе АвтоВАЗа РБК сообщили, что компания «формирует новую индустриальную стратегию, которая направлена на развитие предприятия и бренда LADA». «На этапе подготовки этого документа компания оценивает различные сценарии загрузки производственных площадок в Тольятти и Ижевске в интересах обеспечения работой всего коллектива группы АвтоВАЗ численностью более 40 тыс. человек. Финальные решения будут приняты после их утверждения советом директоров в августе-сентябре 2022 года», — отметили там.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

На Ижевском автозаводе выпускаются автомобили Lada Vesta в трех модификациях: классическая Lada Vesta, Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Завод входит в группу АвтоВАЗ с 2011 года. Производственная мощность — 30 автомобилей в час.

Большая доля АвтоВАЗа — почти 68% — до весны принадлежала французскому автомобильному концерну Renault. В конце марта он объявил о приостановке работы в России, а позже стало известно, что компания передаст свою долю Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ» (подведомственен Минпромторгу). Оставшиеся 32% АвтоВАЗа принадлежат «Ростеху».

Передача актива прошла при условии сохранения за Renault опциона на обратный выкуп своей доли в течение шести лет.