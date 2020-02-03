Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

У Kernel было несколько маслоэкстракционных заводов в России, а в 2012 году агрохолдинг на паритетных началах с международным сырьевым трейдером Glencore купил у «Эфко» за $265 млн зерновой терминал в Тамани мощностью до 3,5 млн т зерна в год.

После вхождения Крыма в состав России и начала конфликта на востоке Украины Kernel решил избавиться от российских активов. В 2016 году, как следует из отчетности агрохолдинга, были проданы маслоэкстракционные заводы, а о намерении избавиться от доли в зерновом терминале стало известно в 2017 году.

В ноябре 2018 года Kernel попал под санкции, которые российское правительство ввело против украинских компаний. В последний раз холдинг отгружал зерно из Тамани в сентябре 2017 года, в основном его в рамках квоты Kernel перевалила Glencore, рассказывал РБК источник на зерновом рынке.

В июле—сентябре 2019 года причитающаяся Kernel прибыль от российского зернового терминала оценивалась в $4,6 млн против $392 тыс. годом ранее, указано в последней отчетности агрохролдинга.

Почему суд в Швейцарии заморозил счета Kernel

Счета агрохолдинга заморожены по требованию зарегистрированной в Панаме Perryvale Enterprises Inc., а также Михаила и Инессы Стадник, следует из копии судебного постановления. Представитель истцов Оливер Чирич подтвердил РБК информацию о наложении ареста на счета Kernel, но от других комментариев отказался.

Причиной заморозки счетов стало давнее судебное разбирательство. В 2012 году Kernel купил у Стадников принадлежавший им «Стиоми Холдинг» и Хмельницкий хлебокомбинат. Агрохолдинг договорился купить эти активы за $60,9 млн, но по условиям соглашения в 2012 году выплатил тогда Стадникам лишь 40% суммы, или $24 млн. Остальное должно было быть выплачено при соблюдении «Стиоми Холдингом» определенных условий, говорилось в отчете Kernel за 2018 год.

По выполнению обязательств договора у сторон возникли разногласия, и в декабре 2012 года Стадники подали иск к Kernel в Лондонский международный арбитражный суд. Разбирательство длилось несколько лет. В феврале 2018-го суд частично удовлетворил иск бывших владельцев «Стиоми Холдинга», обязав Kernel выплатить им почти $33,5 млн с учетом процентов по присужденной сумме и судебных издержек. Это решение агрохолдинг частично обжаловал, но в декабре 2019 года суд отклонил его встречные иски.

На что претендует ВТБ

О том, что на долю Kernel в зерновом терминале в Тамани претендует группа ВТБ, стало известно в апреле 2019 года. Активы на зерновом рынке — один из стратегических интересов ВТБ: в прошлом году банк объявил о планах создания объединенного зернового холдинга, который сможет консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы и «взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы».

Группа рассчитывает до конца года закрыть сделку по покупке 50% зернового терминала в Тамани у Kernel, заявлял в октябре 2019 года президент ВТБ Андрей Костин. Но стороны не смогли договориться о цене, признавался в январе 2020-го первый зампред ВТБ Юрий Соловьев на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Может, и не договоримся», — цитировал топ-менджера «Интерфакс». Соловьев отмечал, что у ВТБ достаточно мощностей по перевалке зерна на еще недозагруженных терминалах и банк не намерен «покупать [этот актив] любой ценой, только если это имеет коммерческий смысл».

В пресс-службе ВТБ отказались комментировать вопрос, как повлияет заморозка счетов компании — владельца терминала на переговоры с Kernel.

Наложение судом обеспечительных мер не приводит к отчуждению собственности, но ведет к ограничению права свободно распоряжаться арестованным имуществом: до снятия обеспечительных мер его нельзя продать или передать на иных основаниях в пользу третьего лица, объясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Kernel не теряет контроля над арестованными активами, в том числе над долей в зерновом терминале в Тамани, поэтому может продолжать переговоры о ее продаже, но закрыть сделку с потенциальным покупателем можно будет только после снятия обеспечения по решению суда, уточняет юрист.