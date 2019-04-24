ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга

ВТБ активизировался на зерновом рынке. Группа ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала в Тамани у находящегося под санкциями украинского агрохолдинга Kernel. Помимо этого ВТБ планирует создать крупнейшего зернотрейдера

Фото: Jim Young / Reuters

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала. О планах ВТБ купить долю в Тамани знает и топ-менеджер одной из компаний на зерновом рынке.

Речь идет о терминале Тамань мощностью перевалки до 3,5 млн т зерна. Сейчас им на паритетных началах владеют швейцарский трейдер Glencore и украинский агрохолдинг Kernel. Владельцами зернового терминала они стали в 2012 году, выкупив его у «Эфко» (производитель майонеза и подсолнечного масла «Слобода»). На момент сделки терминал стоил $265 млн, говорится в отчетности Kernel.

Kernel был среди украинских компаний, против которых российское правительство в ноябре 2018 года ввело ответные санкции. Санкции предполагали заморозку счетов компаний и запрет на вывод капитала за границу. Сейчас доля Kernel в зерновом терминале в Тамани, по сути, заморожена, рассказывает один из собеседников РБК. По информации источника, группа ВТБ получила одобрение правительства на выкуп доли Kernel.

Представитель офиса Glencore в России от комментариев отказался. В ВТБ и в Kernel на момент публикации не ответили на запрос РБК.

На текущий момент ВТБ прямо или косвенно контролирует примерно четверть мощностей по перевалке зерна в России, напоминает директор «Совэкона» Андрей Сизов. В случае если сделка состоится, под контролем банка будет около трети мощностей.