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ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга
ВТБ активизировался на зерновом рынке. Группа ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала в Тамани у находящегося под санкциями украинского агрохолдинга Kernel. Помимо этого ВТБ планирует создать крупнейшего зернотрейдера
Фото: Jim Young / Reuters

Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала. О планах ВТБ купить долю в Тамани знает и топ-менеджер одной из компаний на зерновом рынке.

Речь идет о терминале Тамань мощностью перевалки до 3,5 млн т зерна. Сейчас им на паритетных началах владеют швейцарский трейдер Glencore и украинский агрохолдинг Kernel. Владельцами зернового терминала они стали в 2012 году, выкупив его у «Эфко» (производитель майонеза и подсолнечного масла «Слобода»). На момент сделки терминал стоил $265 млн, говорится в отчетности Kernel.

Kernel был среди украинских компаний, против которых российское правительство в ноябре 2018 года ввело ответные санкции. Санкции предполагали заморозку счетов компаний и запрет на вывод капитала за границу. Сейчас доля Kernel в зерновом терминале в Тамани, по сути, заморожена, рассказывает один из собеседников РБК. По информации источника, группа ВТБ получила одобрение правительства на выкуп доли Kernel.

Представитель офиса Glencore в России от комментариев отказался. В ВТБ и в Kernel на момент публикации не ответили на запрос РБК.

На текущий момент ВТБ прямо или косвенно контролирует примерно четверть мощностей по перевалке зерна в России, напоминает директор «Совэкона» Андрей Сизов. В случае если сделка состоится, под контролем банка будет около трети мощностей.

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Покупателя на свой последний актив в России Kernel начал искать еще два года назад, основным претендентом на покупку зернового терминала в Тамани был Glencore. У швейцарской компании, утверждает один из собеседников РБК, был опцион на выкуп доли Kernel. Но зерновой терминал — стратегическое предприятие, а Glencore не получил одобрение российских властей на покупку этой доли, утверждает источник.

В Федеральной антимонопольной службе РБК подтвердили, что им поступало ходатайство Glencore о покупке доли Kernel в терминале порта Тамани. Срок рассмотрения ходатайства продлен по решению правительственной комиссии, уточнила РБК начальник управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олеся Мильчакова. Регулятор запросил позиции всех заинтересованных органов исполнительной власти по данной сделке — как только они поступят, ходатайство планируется включить в проект повестки правкомиссии, добавила Мильчакова.

О том, зачем ВТБ расширяет экспансию на зерновом рынке и как может использовать новый актив — в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: ВТБ, зерно, Glencore
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