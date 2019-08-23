ВТБ попросил у Путина помощи в создании российского зернового лидера

Глава банка Андрей Костин направил президенту письмо, в котором изложил план создания Объединенного зернового холдинга

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

ВТБ обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь банку создать нового российского лидера рынка зерна, который может снизить роль иностранных трейдеров и дать государству больший контроль над экспортом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо, копия которого есть в распоряжении агентства.

Источник РБК на зерновом рынке подтвердил эту информацию. По словам собеседника, глава ВТБ Андрей Костин направил президенту письмо с планом создания Объединенного зернового холдинга, с просьбой рассмотреть возможность приватизации 25% Объединенной зерновой компании (ОЗК) и передачи Минсельхозу ее функций по проведению государственных зерновых интервенций.

В письмо, как указывает Reuters, говорится, что новый холдинг может консолидировать связанные с экспортом и хранением зерна активы и «взять на себя функции ведущего трейдера российской пшеницы». Это, по замыслу ВТБ, может ослабить позиции нынешних ведущих трейдеров. Reuters отмечает, что сейчас российским зерном наряду с местными компаниями торгуют мировые гиганты — Glencore, Cofco, Cargill, Louis Dreyfus.

РБК обратился за комментариями в Минсельхоз и ОЗК. В ВТБ от комментариев отказались.