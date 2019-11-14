Проект порта в Тамани сократили в четыре раза

Мощности порта в Тамани сократят в четыре раза, до 15 млн т грузов в год. Участие в проекте на этом этапе не подтвердили угольные компании «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева и СУЭК Андрея Мельниченко

Порт ​«Тамань» (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Планируемые мощности проекта сухогрузного порта Тамань в Краснодарском крае, который собирается реализовать «РМП-Тамань», подведомственная Минтрансу, сократятся более чем в четыре раза, до 15 млн т. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к потенциальным инвесторам проекта, и подтвердил федеральный чиновник.

Последний вариант проекта государственного порта в Тамани включает лишь два терминала — на 9 млн т металлогрузов («Металлоинвеста» Алишера Усманова и партнеров) и на 6 млн т — зерна (ГК «Эфко»), в общей сложности — 15 млн т. Это в 4,5 раза меньше, чем предполагалось в предыдущей версии проекта.

Представитель Минтранса на момент публикации не ответил на запрос РБК

Что планировали в Тамани

Создание сухогрузного порта в Тамани обсуждалось несколько лет. В сентябре 2013-го стало известно о том, что территория существующего порта Тамань будет расширена для реализации проекта. В связи со сложной структурой проекта его проработка затягивалась. Проектную документацию порта корректировали как из-за возможных санкционных ограничений со стороны Украины, так и для вывода границ проекта земельных участков, принадлежащих группе ОТЭКО Мишеля Литвака, которая строит конкурирующий проект — частный порт Тамань с привлечением средств ВТБ.



Подрядчиком строительства порта собиралась стать компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которая строила неподалеку Крымский мост. Но, опасаясь очередного переноса сроков, подрядчик заявлял, что готов ждать решения правительства только до конца второго квартала 2019 года. Представитель Ротенберга заявил РБК, что бизнесмен не планирует строить этот порт.