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Проект порта в Тамани сократили в четыре раза
Мощности порта в Тамани сократят в четыре раза, до 15 млн т грузов в год. Участие в проекте на этом этапе не подтвердили угольные компании «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева и СУЭК Андрея Мельниченко
Порт ​«Тамань» (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Планируемые мощности проекта сухогрузного порта Тамань в Краснодарском крае, который собирается реализовать «РМП-Тамань», подведомственная Минтрансу, сократятся более чем в четыре раза, до 15 млн т. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к потенциальным инвесторам проекта, и подтвердил федеральный чиновник.

Последний вариант проекта государственного порта в Тамани включает лишь два терминала — на 9 млн т металлогрузов («Металлоинвеста» Алишера Усманова и партнеров) и на 6 млн т — зерна (ГК «Эфко»), в общей сложности — 15 млн т. Это в 4,5 раза меньше, чем предполагалось в предыдущей версии проекта.

Представитель Минтранса на момент публикации не ответил на запрос РБК

Что планировали в Тамани

Создание сухогрузного порта в Тамани обсуждалось несколько лет. В сентябре 2013-го стало известно о том, что территория существующего порта Тамань будет расширена для реализации проекта. В связи со сложной структурой проекта его проработка затягивалась. Проектную документацию порта корректировали как из-за возможных санкционных ограничений со стороны Украины, так и для вывода границ проекта земельных участков, принадлежащих группе ОТЭКО Мишеля Литвака, которая строит конкурирующий проект — частный порт Тамань с привлечением средств ВТБ.

Подрядчиком строительства порта собиралась стать компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которая строила неподалеку Крымский мост. Но, опасаясь очередного переноса сроков, подрядчик заявлял, что готов ждать решения правительства только до конца второго квартала 2019 года. Представитель Ротенберга заявил РБК, что бизнесмен не планирует строить этот порт.

Летом 2019 года участвовать в строительстве порта собирались «Кузбассразрезуголь», «Металлоинвест», СУЭК и РЖД. Грузооборот на первом этапе до 2024 года должен был достигнуть 66,94 млн т ежегодно при инвестициях 81 млрд руб. Предполагалось, что основу проекта заложат два угольных терминала «Кузбассразрезугля» и СУЭК на 20 млн т и 12 млн т соответственно и терминал металлургических грузов «Металлоинвеста». Эти три инвестора могли приобрести по 22,5% в управляющей компании, столько же сохранила бы себе «РМП-Тамань», а еще 10% — РЖД. К тому же «Эфко» собиралась построить зерновой терминал на 20 млн т, «дочка» «Роснефти» «РН-Бункер» — бункеровочную базу (0,9 млн т), а «Ростех» — терминал спецназначения.

Почему пересмотрели проект в Тамани

В начале октябрь Тамань посетил президент России Владимир Путин, где ознакомился с работой частного инфраструктурного парка ОТЭКО: к 2021 году его терминалы смогут переваливать 60 млн т угля, серы и минеральных удобрений в год. После этого визита стало понятно, что капитального гранта на проект государственного порта Тамань не будет выделено, а мощностей порта Литвака более чем достаточно для отгрузки угля на европейский рынок, спрос на котором падает, сказал один из собеседников РБК.

О том, что угольные компании — «Кузбассразрезуголь» и СУЭК — потеряли интерес к строительству терминалов в порту, ранее рассказывал министр транспорта Евгений Дитрих. «Коллеги в сегодняшних условиях не видят возможность продавать уголь на Запад по той цене, по которой проект мог бы дать возможность окупить инвестиции», — говорил он. «Вчера я имел возможность с совладельцем «Кузбассразрезугля» Андреем Бокаревым пообсуждать эту тему. Он подтвердил, что сегодня интерес к этому проекту уже не такой, каким он был условно год назад», — добавлял Дитрих.

По данным собеседников РБК, финансовая модель проекта будет пересмотрена после подписания меморандума с «Металлоинвестом» и «Эфко».

«Металлоинвест» неоднократно подтверждал заинтересованность в строительстве порта Тамань. Масштаб и значение проекта для развития транспортной инфраструктуры требуют объединения ресурсов участников рынка. Компания готова участвовать в проекте в составе консорциума инвесторов. В рамках реализации проекта продолжается подготовка соглашения о намерениях стратегических инвесторов строительства общепортовой инфраструктуры. Комментировать детали соглашения до его подписания преждевременно. У «Металлоинвеста» отсутствует информация об изменении целевых параметров мощности терминалов порта Тамань», — сообщил РБК представитель «Металлоинвеста».

Представители «Кузбассразрезугля» и СУЭК отказались от комментариев. В «Эфко» не ответили на запрос РБК, почему принято решение сократить мощность терминала с 20 млн до 6 млн т и будет ли компания участвовать в капитале управляющей компании порта. Представитель РЖД не ответил на запрос РБК.

Такой мощный порт для угля на европейском направлении сейчас не нужен, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Спрос на уголь в Европе, по его словам, будет снижаться в долгосрочной перспективе на фоне роста стоимости кредитов из-за усиления экологических требований, поэтому развитие угольного терминала на юге — это контрпродуктивная стратегия. Грузить в азиатском направлении из портов Черноморского бассейна при текущей конъюнктуре рынка невыгодно, добавляет эксперт.

Помимо угольных компаний в прошлом году строить терминал по перевалке минеральных удобрений в Тамани на 11 млн т планировала «Еврохим» Андрея Мельниченко, но в мае компания отказалась от участия в проекте. По словам одного из собеседников РБК, компания решила вернуться к строительству терминала в порту Усть-Луга, которое было остановлено в 2017 году.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Морской порт Тамань
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