От Nokia до «М.Видео»: какие компании сменили логотип в 2023 году

«М.Видео» обновила логотип, изменив начертания букв. Ранее в 2023 году МТС отказалась от фирменного знака яйца, а Pepsi почти вернулась к своей классической эмблеме. Какие еще компании сменили логотипы в 2023 году — в подборке РБК

Nokia

Было Стало

Страна: Финляндия

Когда представили логотип: февраль

Компания сменила логотип впервые за почти 60 лет. «Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества», — говорилось в сообщении компании.

«Одноклассники»

Было Стало

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Страна: Россия

Когда представили логотип: март

Социальная сеть изменила форму символа и перешла к сокращенному названию — ОК.

МТС

Было Стало

Страна: Россия

Когда представили логотип: март

Компания кардинально поменяла логотип впервые с 2006 года — именно тогда символом телеоператора стало яйцо. Теперь фирменным знаком стал красный квадрат с буквами М, Т и С по периметру.

Pepsi

Было Стало

Страна: США

Когда представили логотип: март

Pepsi сменила логотип впервые за 15 лет. Обновленный товарный знак похож на тот, который использовался во второй половине XX века, но тогда в нем были более приглушенные оттенки.

LG

Было Стало

Страна: Южная Корея

Когда представили логотип: апрель

Логотип LG получил более насыщенный цвет и избавился от круглой обводки.

Delivery Club

Было Стало

Страна: Россия

Когда представили логотип: май

«Яндекс» решил сменить не только логотип, но и название сервиса: Delivery Club стал «Маркет Деливери». Также стало известно о планах расширить ассортимент экспресс-доставки за счет добавления электроники и товаров для дома. Delivery Club перешел в собственность «Яндекса» в 2022 году.

Tutu

Было Стало

Страна: Россия

Когда представили логотип: май

Новый логотип лишился круга, символизирующего путешествия по земному шару.

«Яндекс.Лавка»

Было Стало

Страна: Россия

Когда представили логотип: июнь

В логотипе сервиса появилась фигурка сердца.

Twitter

Было Стало

Страна: США

Когда представили логотип: июль

Социальная сеть не просто обновила логотип, лишившись фирменной синей птицы, а сменила название с Twitter на X. Владелец соцсети Илон Маск (он приобрел ее в апреле 2022 года), анонсируя изменения накануне, заявил, что новый логотип символизирует «наши несовершенства, делающие нас уникальными».

«СберМегаМаркет»

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Страна: Россия

Когда представили логотип: август

Маркетплейс обновил логотип и убрал приставку «Сбер», став «Мегамаркетом».

Android

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Страна: США

Когда представили логотип: сентябрь

Google решила перейти к написанию названия операционной системы Android с заглавной буквы и сделать зеленого робота трехмерным. «Новая стилизация надписи Android более точно отражает логотип Google и создает баланс между ними. Мы надеемся, что эти небольшие, но важные обновления шрифта помогут лучше передать связь между устройствами Android и сервисами Google», — пояснили в компании.

«Крошка картошка»

Было Стало

Страна: Россия

Когда представили логотип: сентябрь

Сеть быстрого питания провела ребрендинг впервые за 25 лет существования, отказалась от круга на эмблеме, но сохранила фирменного героя — повара.

«М.Видео»

Было Стало

Страна: Россия

Когда представили логотип: декабрь

Буква «М» изменила очертания впервые с 1994 года, остальные стали прописными, их шрифт — печатным. По словам главного управляющего директора Сергея Ли, группа хотела сделать логотип заметнее, а букву «М» более значимой. Еще одной задачей было сделать эту букву главной образующей всех суббрендов: M.Сlub, «М.Мастер», «М.Рассрочка» и др.