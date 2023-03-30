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Как менялся логотип МТС с момента основания. Фотогалерея

30 марта МТС объявила о полномасштабном ребрендинге, впервые с 2006 года кардинально поменяв свой логотип. Как менялся бренд компании за время ее существования — в галерее РБК
1993 год
Компания &laquo;Мобильные телесистемы&raquo; (МТС) была основана в 1993 году, изначально буква М в названии была красного цвета, а остальные&nbsp;&mdash; белого. Под буквой С было синее кольцо с красной точкой. Также в логотипе упоминалось слово GSM (технология мобильной связи второго поколения&nbsp;&mdash; 2G)
Фото: Никита Инфантьев / «Коммерсантъ»

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) была основана в 1993 году, изначально буква М в названии была красного цвета, а остальные — белого. Под буквой С было синее кольцо с красной точкой. Также в логотипе упоминалось слово GSM (технология мобильной связи второго поколения — 2G)

2002 год
В 2002 году логотип поместили на желтое изображение сим-карты&nbsp;&mdash; прямоугольник с отломленным углом. На тот момент у конкурента МТС компании &laquo;ВымпелКома&raquo; (бренд &laquo;Билайн&raquo;), которая сейчас ассоциируется с желто-черным цветом, в логотипе использовался преимущественно синий цвет
Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС
В 2002 году логотип поместили на желтое изображение сим-карты — прямоугольник с отломленным углом. На тот момент у конкурента МТС компании «ВымпелКома» (бренд «Билайн»), которая сейчас ассоциируется с желто-черным цветом, в логотипе использовался преимущественно синий цвет
2006 год
В 2006 году МТС представила новый логотип: красный квадрат с белым яйцом, рядом с которым располагался еще один красный квадрат со словом МТС белыми буквами
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
В 2006 году МТС представила новый логотип: красный квадрат с белым яйцом, рядом с которым располагался еще один красный квадрат со словом МТС белыми буквами
2010 год
В 2010 году бренд незначительно видоизменился: изображение яйца стало объемным, поменялся шрифт и расположение элементов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
В 2010 году бренд незначительно видоизменился: изображение яйца стало объемным, поменялся шрифт и расположение элементов
2019 год
В 2019 году яйцо стало красным, а фон&nbsp;&mdash; белым
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В 2019 году яйцо стало красным, а фон — белым

2023 год
Впервые с 2006 года компания решила отказаться от яйца на логотипе. Теперь фирменный знак компании&nbsp;&mdash; квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру. Как пояснил в интервью РБК президент МТС Вячеслав Николаев, исследования показали, что у клиентов и зрителей МТС ассоциируется прежде всего с красным цветом. Компания уже какое-то время появлялась без яйца на логотипе, а с красной полосой и аббревиатурой, но полностью от символа до сих пор не отказывалась.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Впервые с 2006 года компания решила отказаться от яйца на логотипе. Теперь фирменный знак компании — квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру. Как пояснил в интервью РБК президент МТС Вячеслав Николаев, исследования показали, что у клиентов и зрителей МТС ассоциируется прежде всего с красным цветом. Компания уже какое-то время появлялась без яйца на логотипе, а с красной полосой и аббревиатурой, но полностью от символа до сих пор не отказывалась.
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Теги
Анна Балашова Анна Балашова
мультимедиа МТС ребрендинг экосистема
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МТС откажется от яйца в логотипе компании
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