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Nokia поменяла логотип

Nokia обновила свой логотип и стратегию развития
Компания, которая выпускает телеком-оборудование, изменила свой логотип, теперь он отражает «энергичную, динамичную и современную Nokia», сказано в пресс-релизе
Nokia NOK $4,57 -1,93% Купить

Фото:NOKIA / Reuters Фото:NOKIA / Reuters Фото:NOKIA / Reuters Фото:NOKIA / Reuters

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia представил обновленную стратегию развития и новый логотип, об этом говорится в релизе на сайте компании.

«Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества», — говорится в сообщении.

Раньше на логотипе компании было просто написано слово Nokia, теперь же у буквы N усечена правая вертикальная черта, у K тоже нет вертикальной черты, есть «пробел» и в букве А. В квадратном формате в логотипе используется только оставшаяся часть буквы N, написанная белым на синем фоне.

Обновление бренда стало следствием обновления стратегии компании. Она планирует стремиться к лидерству в области технологий во всех сегментах. В частности, компания планирует продолжать активно развиваться в области сетей, и уже, например, ведет исследования относительно поколения мобильной связи 6G.

«Мы обновляем наш бренд, чтобы отразить то, кем мы являемся сегодня — лидером в области инноваций в сегменте технологий B2B. Это Nokia, но не такая, какой мир видел нас раньше», — сказал президент компании Пекка Лундмарк.

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Nokia известна как производитель мобильных телефонов, особенно популярны ее устройства были в начале 2000-х годов. Однако теперь компания выпускает телеком-оборудование для функционирования сетей, и многие российские операторы связи были ее клиентами. В 2022-м компания приняла решение уйти из России.

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Nokia логотип обновление
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