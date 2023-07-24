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Технологии и медиа
,
24 июл, 13:00
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Twitter заменил синюю птицу на логотипе буквой Х
Twitter изменил логотип
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Сеть микроблогов Twitter сменила логотип - вместо синей птицы на сайте появилась белая буква X.
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