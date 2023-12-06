«М.Видео» сменила логотип

«М.Видео-Эльдорадо» с 5 декабря поменяла логотип, рассказал в интервью РБК глава группы Серей Ли. Новый логотип, по его мнению, более заметный и сможет объединить суббренды компании

Фото: «М.Видео-Эльдорадо» Фото: «М.Видео-Эльдорадо» Фото: «М.Видео-Эльдорадо» Фото: «М.Видео-Эльдорадо» Фото: «М.Видео-Эльдорадо»

«М.Видео-Эльдорадо», управляющая сетью магазинов бытовой техники, со вторника, 5 декабря, начала ребрендинг «М.Видео». Об этом в интервью РБК рассказал главный управляющий директор группы Сергей Ли.

В новом логотипе буква «М», форма которой не менялась с 1994 года, станет более крупной, буквы в слове «видео» станут прописными, их шрифт — печатным, а не рукописным, как было в предыдущем логотипе. Изменился также оттенок красного цвета, используемого в айдентике, — его сделали более ярким и комфортным для глаз при просмотре со смартфона или компьютера. Изменится и дескриптор (подпись под логотипом) — вместо «Онлайн / Быстро / Рядом» теперь будет «Главный эксперт по технике».

По словам главного управляющего директора, группа хотела сделать логотип заметнее, а «М» более значимой. Еще одна задача ребрендинга — сделать букву «М» главной образующей всех суббрендов компании: M.Сlub, «М.Сервис», «М.Рассрочка» и др.

Для обновления символики привлекали брендинговое агентство LINII, которое ранее делало ребрендинг X5 Group и сети «Вкусвилл». Затраты на ребрендинг Ли не раскрыл, но указал, что они были незначительными, поскольку основная часть — замена вывесок на магазинах — будет происходить постепенно: вывески существующих магазинов будут обновляться по мере износа старых, а новые точки будут открываться с измененным логотипом. Сайт магазина уже открывается в обновленном стиле.

По словам Сергея Ли, новый дескриптор должен отражать новую стратегию компании, разработка которой находится в финальной стадии: компания планирует представить ее в следующем году. «Продолжим развивать главную философию компании — клиентоориентированность. Нам очень важно, чтобы на всех этапах клиентов поддерживала наша экспертиза. Стратегия будет основана на подходе фиджитал — комбинации цифрового пути клиента и физических магазинов, чтобы на нашей платформе бренда происходило взаимодействие с покупателем, начиная с поиска и подбора товара, покупки и заканчивая постпродажным сервисом», — рассказал глава группы. Он отметил, что последнее сейчас очень важно, так как гарантийное обслуживание для товаров, ушедших с российского рынка брендов, стало недоступным, компании пришлось взять его на себя.

Чего коснется ребрендинг

Обновленное написание появится на всех магазинах «М.Видео», а также в первой части логотипа с двойным названием «М.Видео-Эльдорадо». В конце прошлого года группа запустила пилот по переводу магазинов «Эльдорадо» на двойное название в Тольятти и Рязани. Также были объединены программы лояльности, маркетинг, логистика и др. По словам Ли, решение оказалось успешным: рост продаж был выше, чем в магазинах «Эльдорадо» без приставки «М.Видео», в которых проводились те же маркетинговые акции. Объединенное название «М.Видео-Эльдорадо» сейчас используется примерно на 45 магазинах «Эльдорадо», а до конца года их число должно вырасти до 60.

По словам представителя компании, новый бренд позволит усилить и «Эльдорадо»: «Сейчас мы не говорим, что работаем в массмаркете или каком-то другом сегменте. Мы позиционируем себя как главного эксперта по технике во всех сегментах. Делаем всё, чтобы наша индустрия не коммодитизировалась — то есть сохранилось понимание выгодных отличий при выборе товаров покупателем. Важно, чтобы мы имели возможность донести до покупателя все преимущества технологий, использованных в товаре. Например, чтобы покупали стиральную машину, которая не просто стирает, а бережно ухаживает за бельем».