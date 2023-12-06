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Технологии и медиа ,  
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«М.Видео» сменила логотип

Группа «М.Видео-Эльдорадо» поменяет логотип и стратегию
«М.Видео-Эльдорадо» с 5 декабря поменяла логотип, рассказал в интервью РБК глава группы Серей Ли. Новый логотип, по его мнению, более заметный и сможет объединить суббренды компании
«М.Видео» MVID ₽167,3 Купить

Фото: «М.Видео-Эльдорадо»
Фото: «М.Видео-Эльдорадо»
Фото: «М.Видео-Эльдорадо»
Фото: «М.Видео-Эльдорадо»
Фото: «М.Видео-Эльдорадо»

«М.Видео-Эльдорадо», управляющая сетью магазинов бытовой техники, со вторника, 5 декабря, начала ребрендинг «М.Видео». Об этом в интервью РБК рассказал главный управляющий директор группы Сергей Ли.

В новом логотипе буква «М», форма которой не менялась с 1994 года, станет более крупной, буквы в слове «видео» станут прописными, их шрифт — печатным, а не рукописным, как было в предыдущем логотипе. Изменился также оттенок красного цвета, используемого в айдентике, — его сделали более ярким и комфортным для глаз при просмотре со смартфона или компьютера. Изменится и дескриптор (подпись под логотипом) — вместо «Онлайн / Быстро / Рядом» теперь будет «Главный эксперт по технике».

Глава «М.Видео-Эльдорадо» — РБК: «Самые сложные времена уже прошли»
Технологии и медиа
Сергей Ли

По словам главного управляющего директора, группа хотела сделать логотип заметнее, а «М» более значимой. Еще одна задача ребрендинга — сделать букву «М» главной образующей всех суббрендов компании: M.Сlub, «М.Сервис», «М.Рассрочка» и др.

Для обновления символики привлекали брендинговое агентство LINII, которое ранее делало ребрендинг X5 Group и сети «Вкусвилл». Затраты на ребрендинг Ли не раскрыл, но указал, что они были незначительными, поскольку основная часть — замена вывесок на магазинах — будет происходить постепенно: вывески существующих магазинов будут обновляться по мере износа старых, а новые точки будут открываться с измененным логотипом. Сайт магазина уже открывается в обновленном стиле.

По словам Сергея Ли, новый дескриптор должен отражать новую стратегию компании, разработка которой находится в финальной стадии: компания планирует представить ее в следующем году. «Продолжим развивать главную философию компании — клиентоориентированность. Нам очень важно, чтобы на всех этапах клиентов поддерживала наша экспертиза. Стратегия будет основана на подходе фиджитал — комбинации цифрового пути клиента и физических магазинов, чтобы на нашей платформе бренда происходило взаимодействие с покупателем, начиная с поиска и подбора товара, покупки и заканчивая постпродажным сервисом», — рассказал глава группы. Он отметил, что последнее сейчас очень важно, так как гарантийное обслуживание для товаров, ушедших с российского рынка брендов, стало недоступным, компании пришлось взять его на себя.

Чего коснется ребрендинг

Обновленное написание появится на всех магазинах «М.Видео», а также в первой части логотипа с двойным названием «М.Видео-Эльдорадо». В конце прошлого года группа запустила пилот по переводу магазинов «Эльдорадо» на двойное название в Тольятти и Рязани. Также были объединены программы лояльности, маркетинг, логистика и др. По словам Ли, решение оказалось успешным: рост продаж был выше, чем в магазинах «Эльдорадо» без приставки «М.Видео», в которых проводились те же маркетинговые акции. Объединенное название «М.Видео-Эльдорадо» сейчас используется примерно на 45 магазинах «Эльдорадо», а до конца года их число должно вырасти до 60.

По словам представителя компании, новый бренд позволит усилить и «Эльдорадо»: «Сейчас мы не говорим, что работаем в массмаркете или каком-то другом сегменте. Мы позиционируем себя как главного эксперта по технике во всех сегментах. Делаем всё, чтобы наша индустрия не коммодитизировалась — то есть сохранилось понимание выгодных отличий при выборе товаров покупателем. Важно, чтобы мы имели возможность донести до покупателя все преимущества технологий, использованных в товаре. Например, чтобы покупали стиральную машину, которая не просто стирает, а бережно ухаживает за бельем».

Как менялся логотип «М.Видео»

В 1993 году компания открыла свой первый магазин в Москве на улице Маросейке под названием «Мир видео». Тогда в символике еще не было красного — на голубом шаре большая черная буква «М», поверх нее — рукописное «видео» белыми буквами, а сверху и снизу — world of video и «мир видео». Спустя год логотип был изменен на «М.Видео», написанное синим шрифтом с подписью «Вы и мир комфорта». В 1996 году бренд сменил цвет на красный и лишился подписи. Затем логотип меняли в 2010-м — «М.Видео» белым цветом на фоне красного овала. В 2022-м название бренда снова стали писать красным, но в более темном оттенке цвета и без овала на фоне. Тогда же сделали написание «д» хвостиком вверх, чтобы буква занимала меньше места на вывеске.

Авторы
Теги
Александр Ситюков Александр Ситюков
При участии
Анна Балашова
«М.Видео» ребрендинг торговые сети бытовая техника

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