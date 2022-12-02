«Вкусно — и точка» уберет пиво из меню в аэропортах и на вокзалах Москвы и Петербурга

«Вкусно — и точка» уберет пиво из меню в аэропортах Москвы и Петербурга

После ухода «Макдоналдса» из России его франчайзи «Развитие РОСТ» начало продавать пиво на вокзалах и в аэропортах Москвы и Петербурга. Под брендом «Вкусно — и точка» меню приведут к единому стандарту, сообщили РБК в компании

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывшие франчайзи «Макдоналдса», которые теперь работают под брендом «Вкусно — и точка», уберут пиво из меню в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом РБК сообщила директор по качеству «Вкусно — и точка» Инна Коротенина.

«После присоединения «Развитие РОСТ» в качестве франчайзи к бренду «Вкусно — и точка» в заведениях на вокзалах и в аэропортах меню должны привести к единому стандарту», — сказала она.

В пресс-службе «Росинтера» подтвердили РБК, что в рамках договора франчайзинга «Росинтер Ресторантс» полностью принимает на себя ответственность за соблюдение стандартов качества и сервиса и унификацию всех позиций меню в соответствии с меню «Вкусно — и точка».

В 2012 году «Росинтер» стал первым франчайзи «Макдоналдс» в России. Под управлением «Развитие РОСТ» (дочерняя компания ресторанного холдинга «Росинтер Ресторантс») находятся девять заведений в Москве (в международных аэропортах Шереметьево и Домодедово, на Ленинградском вокзале) и в Санкт-Петербурге (в международном аэропорту Пулково, на Московском, Финляндском и Балтийском вокзалах). После ухода «Макдоналдс» летом в заведениях на месте бывшего «Макдоналдс», которыми управляла «Развитие РОСТ», в меню появилось пиво.

28 ноября «Росинтер» сообщил о подписании договора франчайзинга «Развитие РОСТ» с «Вкусно — и точка». «С 1 декабря 2022 года откроются шесть предприятий, еще два начнут работу под новым брендом после обновления декора и еще одно — после открытия терминала Д аэропорта Шереметьево», — комментировал генеральный директор ООО «Развитие РОСТ» Михаил Полиновский.

В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, «Макдоналдс» объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России. 16 мая компания объявила об уходе и продаже бизнеса в России. В России на тот момент работали три франчайзи компании — «Региональная сеть предприятий питания» в нескольких регионах России, а также в Белоруссии и Казахстане, ООО «Гид» в Сибири и ООО «Развитие РОСТ».

Российский бизнес купил владелец ООО «Гид» Александр Говор. Сеть ресторанов стала называться «Вкусно — и точка», а ее юрлицо сменило название с ООО «Макдоналдс» на ООО «Системы ПБО». Первые рестораны «Вкусно — и точка» открылись в Москве 12 июня.

Как уточняли РБК в пресс-службе компании, на середину ноября сеть была представлена в 62 регионах России, открылись более 830 точек.