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En+ отказалась от переезда на Кипр из-за санкций
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En+ отказалась от переезда на Кипр из-за санкций
Бизнес, 21:27
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En+ отказалась от переезда на Кипр из-за санкций
Компания Олега Дерипаски сменила гендиректора — им стал Владимир Кирюхин, давний соратник бизнесмена. Кроме того, En+ отказалась от переезда с Джерси на Кипр
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

En+ приняла решение отказаться от перехода под юрисдикцию Кипра, следует из сообщения компании. Решение было принято в соответствии с «планом Баркера» по выводу компании из-под санкций.

«В связи с рядом последних событий компания приняла решение пересмотреть ранее озвученное намерение о перерегистрации с Джерси на Кипр в течение 2018 года», — заявили в компании. В число событий, повлиявших на решение компании, в частности, указано ее включение в санкционный список. В соответствии с этим совет директоров решил продолжить деятельность компании как юридического лица, зарегистрированного в России. «Инвесторам следует знать, что продолжение работы в Российской Федерации может повлечь дополнительные риски для инвесторов и держателей глобальных депозитарных расписок, которые выходят за рамки рисков, связанных с планом размещения на Кипре», — отметили в En+.

О плане переезда En+ на Кипр стало известно в 2017 году. Сейчас En+ зарегистрирована на острове Джерси (находится в проливе Ла-Манш, является коронным владением Британской короны), под юрисдикцией которого также находится и ее крупнейший актив UC Rusal.

Также 2 ноября совет директоров En+ принял решение утвердить в должности гендиректора Владимира Кирюхина, говорится в сообщении компании. До него эту позицию занимал Вячеслав Соломин.

Кирюхин с 2001 по 2008 год работал одним из руководителей «Евросибэнерго» (компания входит в En+ Group). Также он являлся председателем совета директоров «Иркутскэнерго», основным акционером которой является En+. «Коммерсантъ» называл Кирюхина «давним соратником» владельца En+ Олега Дерипаски.

Вячеслав Соломин стал гендиректором холдинга в мае. До этого, с октября 2017 года, он был главным операционным директором En+.

«Господин Кирюхин, проверенный эксперт в энергетическом секторе, будет контролировать долгосрочную стратегию компании, развитие бизнеса всей группы и сотрудничество с ключевыми внешними партнерами, включая регулирующие органы», — сообщили в компании.

Как отметили в En+, решение было принято в рамках «плана Баркера» — объявленной в апреле схемы вывода компании из-под действия санкций США. En+ объединяет активы Олега Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности. Среди них 48,13% UC Rusal, энергохолдинг «Евросибэнерго» (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% «Иркутскэнерго» и другие), Красноярский металлургический завод, и производитель ферромолибдена «Союзметаллресурс», и другие.

Дочь Кирюхина, Евгения Воронова, была подчиненной топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиненной в шпионаже. После ареста начальницы она ушла в бессрочный отпуск, после чего уволилась из компании. Она занимала в «Интер РАО» позицию руководителя департамента методологии торговой деятельности и взаимодействия с органами власти.

В апреле 2018 года Минфин США включил Дерипаску и его основные активы в санкционный список SDN, призвав контрагентов этих компаний завершить все сделки с ними до 5 июня, а инвесторов избавиться от акций и долговых обязательств до 7 мая. Однако затем Минфин несколько раз переносил крайние сроки. В очередной раз дедлайн был продлен 12 октября.

Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер после этого заявил, что оптимистично оценивает перспективы компании. «Мы полагаем, что у нас сейчас есть сильное предложение для OFAC. Пока нет никаких гарантий успеха, но я все более оптимистично оцениваю перспективы по достижению того результата, которого от нас ждут сотрудники, акционеры и заинтересованные стороны», — заявлял он.

Летом совет директоров компании En+ Group одобрил решение о переводе своей кипрской «дочки» En+ Holding Limited в Россию. Решение в En+ объяснили принятием в России закона о специальных административных районах (САР), то есть своеобразных офшорах внутри страны.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: En+
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