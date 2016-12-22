Глава совета директоров En+ заявил об оптимизме после решения Минфина США

После продления дедлайна для американских инвесторов на операции с бумагами En+ Олега Дерипаски глава совета директоров Грегори Баркер заявил, что оптимистично настроен по поводу снятия санкций США с компании

Грегори Баркер (Фото: Gerardo Garcia / Reuters)

Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер заявил, что оптимистично оценивает перспективы компании, так как она предложила Управлению по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) план по изменению структуры акционеров группы и реформе управления компанией. Об этом говорится в cообщении группы на сайте Лондонской биржи, датированном 12 октября и опубликованном в понедельник, 15 октября.

«Мы полагаем, что у нас сейчас есть сильное предложение для OFAC. Пока нет никаких гарантий успеха, но я все более оптимистично оцениваю перспективы по достижению того результата, которого от нас ждут сотрудники, акционеры и заинтересованные стороны», — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров En+ лорда Грегори Баркера.

В заявлении также говорится, что соглашение между компанией и OFAC пока не заключено и компании еще представит проделать «значительную работу».

Ранее Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина продлило дедлайн, до истечения которого американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов компаний Олега Дерипаски En+ и UC Rusal. Новый крайний срок назначен на 12 декабря. До этой же даты контрагенты компаний должны завершить свои обязательства по контрактам, чтобы не попасть под санкции, наложенные на компании российского миллиардера Вашингтоном в апреле 2018 года.

В начале октября Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что Минфин США предложил Дерипаске передать часть акций En+ в слепой траст под управлением американского банка. Источники агентства не раскрыли название банка, о котором идет речь, отметив, что переговоры носят конфиденциальный характер и пока не ясно, смогут ли стороны достичь соглашения.​

En+ объединяет активы Олега Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности. Среди них 48,13% UC Rusal, энергохолдинг «Евросиб-энерго» (95,7% Красноярской ГЭС, 90,5% «Иркутскэнерго» и другие), Красноярский металлургический завод и производитель ферромолибдена «Союзметаллресурс» и др.