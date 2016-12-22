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Подчиненная обвиненной в шпионаже Цуркан уволилась из «Интер РАО»
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Подчиненная обвиненной в шпионаже Цуркан уволилась из «Интер РАО»
Дело о шпионаже Цуркан, 15:42
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Подчиненная обвиненной в шпионаже Цуркан уволилась из «Интер РАО»
Руководитель департамента блока трейдинга «Интер РАО» Евгения Воронова ушла из компании после ареста своей начальницы — обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан. Воронова — дочь давнего соратника Олега Дерипаски Владимира Кирюхина
Карина Цуркан (Фото: Андрей Любимов / РБК)

После ареста топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан одна из ее подчиненных — руководитель департамента методологии торговой деятельности и взаимодействия с органами власти — Евгения Воронова уволилась из компании, рассказали РБК секретарь кол-центра компании и собеседник, близкий к «Интер РАО».

«Она у нас больше не работает, уволилась», — сказала сотрудник кол-центра «Интер РАО» в ответ на просьбу соединить с Евгенией Владимировной Вороновой 19 июля. Позже другой секретарь подтвердила, что такого сотрудника в компании нет. Собеседник, близкий к «Интер РАО», также сообщил об увольнении Вороновой, но дату ее ухода​ не уточнил.

Евгения Воронова уехала за границу на следующий день после ареста Цуркан — 16 июня, формально она находится в отпуске, сказал РБК собеседник, близкий к правительству. На начало июля Воронова числилась в бессрочном отпуске с 1 июня, подтверждает ее знакомый. «Женя куда-то уехала, видимо, из-за скандала с Цуркан», — знает еще один собеседник РБК, знакомый с Вороновой. Машину Евгении — желтый Porsche Boxster — не видно у офиса «Интер РАО» уже очень давно, констатирует третий знакомый экс-сотрудницы «Интер РАО».

Воронова перестала писать и в Facebook — последний ее пост датируется 13 июня. «Женя очень открытый и общительный человек, и до этого писала посты в Facebook почти каждый день или по несколько раз в день», — утверждает один из ее знакомых (это подтверждается лентой публикаций).

Воронова — дочь известного в отрасли энергетика Владимира Кирюхина, который много лет возглавлял «Евросибэнерго» и «Эн + Девелопмент» Олега Дерипаски. «Коммерсантъ» называл Кирюхина давним соратником бизнесмена. В 2012 году его дочь вышла замуж, взяв фамилию мужа — Воронова, следует из ее записей в Facebook. Это подтвердили РБК двое ее знакомых.

Евгения пришла в «Интер РАО» в 2010 году в блок правовой работы Александра Пахомова, но быстро перешла к Цуркан, вспоминают двое ее знакомых. Уже в 2012 году она возглавляла департамент методологии торговой деятельности и взаимодействия с органами власти блока трейдинга, который до ареста курировала Цуркан. Вместе с бывшей начальницей Воронова с 2012 года входила в комитет по электроэнергетике при коллегии Евразийской экономической комиссии.

Представитель «Интер РАО» отказался от комментариев. Напрямую связаться с Вороновой и выяснить причину ее ухода из компании не удалось — телефон был «временно заблокирован». Владимир Кирюхин отказался от комментариев, передал РБК его представитель. Представитель ФСБ, которая ведет дело Цуркан, не ответил на запрос РБК.

Топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан арестовали 15 июня по подозрению в шпионаже в пользу Румынии, 28 июня Мосгорсуд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы защиты оставил ее под стражей до 13 августа. У обвиняемой два паспорта — российский и румынский.

По словам адвоката Цуркан Ивана Павлова, согласно материалам дела, она была завербована молдавской спецслужбой в августе 2004 года, в апреле 2015 года в Москве получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества», а 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе Молдавии.

В «Интер РАО» Цуркан возглавляла блок трейдинга, то есть курировала экспорт и импорт электроэнергии. Источники РБК указывали, что Цуркан в том числе передавала информацию о поставках электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса. «Из СВР пришла информация, что кто-то сливает информацию члену НАТО Румынии, за которой могут стоять США. Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается, с кем мы вообще разговариваем, какие есть проблемы, какие схемы», — рассказывал один из собеседников РБК.

Цуркан обвинения отрицает. Она считает, что дело «возбуждено в связи с тем, что из-за ее принципиальности и неподкупности ее просто решили сместить с занимаемой должности», говорил Павлов журналистам.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: Карина Цуркан , «Интер РАО» , шпионаж
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