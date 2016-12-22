Бумаги En+ подорожали на 10% на фоне переговоров о снятии санкций

В первые минуты торгов 24 сентября стоимость GDR группы поднялась до 359,5 руб. за штуку. Накануне Bloomberg сообщил о «существенном прогрессе» в переговорах En+ c Минфином США

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) группы En+ на Московской бирже утром 24 сентября подскочила почти на 10%. Через минуту после открытия понедельничных торгов цена расписок выросла до отметки 359,5 руб. за штуку, что на 9,94% выше уровня закрытия торгов 21 сентября (327 руб.).

Росту котировок предшествовало сообщение агентства Bloomberg о том, что En+ достигла «существенного прогресса» в переговорах с Минфином США о снятии санкций. Агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, отмечает, что компания обсуждает новый план выхода из-под санкций.

На пике стоимость расписок En+ не удержалась, однако бумаги продолжают торговаться выше уровня закрытия предыдущих торгов. А вот котировки акций другой компании Олега Дерипаски — UC Rusal — на Московской бирже после небольшого роста (на пике +2,85%) опустились в красную зону.

К 10:35 мск стоимость GDR группы En+ на Московской бирже составляла 340,5 руб. (+4,13% к уровня закрытия торгов 21 сентября), а акций UC Rusal — 21,22 руб. (–0,81%).