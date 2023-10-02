«Балтика» попросила суд запретить лишать ее брендов Tuborg и Garage

«Балтика» опасается, что Carslberg после потери контроля над ней лишит ее брендов Kronenbourg, Holsten, Tuborg и др. В датской компании отметили, что никаких юридических действий не предпринимали

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Пивоваренная компания «Балтика» обратилась в суд с просьбой запретить датской компании Carlsberg, контролировавшей ее до этого лета, расторгать с ней лицензионное соглашение на использование брендов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Заявление подано в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В определении суда от 25 сентября сказано, что Carlsberg Breweries A/S может начать разбирательство в Морском и торговом суде Дании с целью лишить «Балтику» прав на часть глобальных брендов. Кроме того, «Балтика» попросила суд запретить Роспатенту вносить правки в договоры на бренды Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley’s Garage, Holsten и LAV. Компания пояснила, что установленная соглашением «подсудность споров в Дании и их расторжение причинят компании значительный ущерб». Суд в принятии обеспечительных мер отказал.

«Коммерсантъ» не нашел в датских судах сведения об исках Carlsberg по поводу отзыва лицензий у «Балтики». Датская компания заверила 29 сентября, что никаких юридических действий по этому вопросу не предпринималось.

Carlsberg намеревалась продать свой бизнес в России, соглашение об этом было подписано в июне «при условии одобрения регулирующими органами и выполнения определенных требований в ряде юрисдикций». Но уже в следующем месяце президент Владимир Путин передал долю иностранцев «Балтике» под временное управление Росимущества: 98,56% (владеет Carlsberg Sverige Aktiebolag), 1,35% («Хоппи Юнион») и 0,09% (Carlsberg Deutschland GmbH) в пивоваренной компании «Балтика». Руководство Carlsberg назвало решение шокирующим и неожиданным, а также сообщило о сохранящихся планах продать актив, «хотя в нынешних условиях имеется неопределенность».

Источник издания на рынке пива счел возможные попытки Carlsberg лишить «Балтику» глобальных брендов логичным процессом.

Как предположил партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов, датская фирма действительно может планировать обратиться в суд из-за лицензий. С его слов, часть прав на лицензии истекает в конце 2023 года и автоматически прекратятся, а некоторые продолжат действовать. Он допустил, что расторжение рамочного соглашения может автоматически влечь за собой прекращение всех действующих лицензий на бренды.

Если российский суд наложит запрет на ведение разбирательства в Дании, то результаты споро не должны признаваться и быть выполнены на территории России, пояснил Суворов. Следовательно, Роспатент не сможет принять требования Carlsberg об одностороннем расторжении лицензий и вносить соответствующие записи.