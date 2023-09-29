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ФАС поддержала возвращение пива на стадионы

«Известия»: ФАС поддержала снятие запрета на рекламу пива на стадионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) концептуально поддержала возвращение рекламы пива и пивных напитков на стадионы. Это следует из письма ведомства в адрес Минфина, с которым ознакомились «Известия».

Минфин собирает позиции министерств по поводу продаж пива, его рекламы на стадионах и во время трансляций матчей. Изначально вернуть на стадионы пиво (его продажу и рекламу) предложил футбольный клуб «Зенит» и обратился с этим вопросом к депутату «Единой России» Михаилу Романову, а тот потом направил письмо в Минфин.

В ФАС же уточнили, что снять действующий запрет будет можно, если власти разрешат продажи слабоалкогольных напитков во время игры на стадионе. Однако ведомство не согласно отменить запрет на рекламу пива во время трансляций игр, говорится в письме службы. Там объяснили, что компании могут продвигать свою безалкогольную продукцию на телевидении, а значит потребитель уже получает информацию о товарном знаке напитков и дополнительная реклама не нужна.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях начал действовать в России с 1 января 2005 года. За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и на телевидении.

В июле 2019 года в Госдуме внесли на рассмотрение проект закона о снятии запрета на продажу пива во время официальных футбольных матчей. Согласно документу, пить пиво можно будет только в специально организованных местах. В декабре того же года законопроект прошел первое чтение, во втором чтении его до сих пор не приняли.

Однако в мае прошлого года власти Москвы в качестве эксперимента разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5%. Мера действовала до конца декабря.

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Теги
Федеральная антимонопольная служба пиво стадионы алкоголь
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