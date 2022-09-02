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Финский производитель посуды продал бизнес владельцу «Вкусно — и точка»

Сумма сделки составила €151 млн. Huhtamaki в апреле объявила о планах уйти из России и поиске покупателя на свои российские активы
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Финский производитель одноразовой посуды Huhtamaki сообщил о продаже своего российского бизнеса холдингу Espetinа владельца «Вкусно — и точка» Александра Говора и Юрия Кушнерова, говорится в сообщении Huhtamaki. Сумма сделки составила €151 млн.

«Huhtamaki продала свой бизнес в России компании Espetina Ltd. Espetina — холдинговая компания, принадлежащая Александру Говору и Юрию Кушнерову. Сделка включает четыре производственных предприятия в России, на которых работает 724 человека», — указано в сообщении.

РБК направил запрос во «Вкусно — и точка», а также в «Инрусинвест», где Говор является членом совета директоров.

Huhtamaki объявила о планах прекратить работу в России в середине апреля. Компания связала это со спецоперацией на Украине.

О планах владельца «Вкусно — и точка» Александра Говора приобрести российский бизнес Huhtamaki накануне сообщил Reuters. Бизнесмен предложил за активы компании €151 млн. Средства планируется перевести зарегистрированной на Кипре компании Espentina Limited, используя для этого российскую компанию Club Hotel (ООО «Клуб-Отель»). Как пишет Reuters, Говор владеет Espentina совместно с Юрием Кушнером. ООО «Клуб-Отель» (владеет сетью «Вкусно — и точка») на 100% принадлежит Говору с 31 мая.

Материал дополняется.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
упаковка Финляндия продажа бизнеса «Вкусно и точка» Александр Говор
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