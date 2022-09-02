«Яндекс» попросил АвтоВАЗ увеличить поставки автомобилей для такси

По данным Forbes, с аналогичной просьбой «Яндекс» обратился к китайским производителям BAIC Group и Chery. Источник издания уточнил, что компания опасается возникновения дефицита автомобилей уже через год

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Яндекс» попросил АвтоВАЗ, а также китайских производителей автомобилей BAIC Group и Chery об увеличении поставок транспортных средств для лизинговых компаний, с которыми работает «Яндекс.Такси». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо директора по развитию бизнеса «Яндекса» Ивана Запольского президенту АвтоВАЗа Максиму Соколову.

«Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — сообщил в письме Запольский.

«Яндекс» указал, что ежегодно для обновления таксопарка компании требуется более 50 тыс. автомобилей. Запольский попросил Соколова рассмотреть возможность встречи для обсуждения взаимодействия в части поставок продукции АвтоВАЗа для «Яндекс.Такси».

Источник Forbes, знакомый с деталями переговоров, рассказал, что «Яндекс» ищет поставщиков автомобилей для партнерских таксопарков, чтобы избежать скорого дефицита машин — в компании опасаются, что он случится через год. Помимо АвтоВАЗа компания также ведет переговоры с белорусским автоконцерном Unison, и китайскими BAIC Group и Chery, отметил собеседник издания.

При этом «Яндекс» выступит посредником между таксопарками и автоконцернами: производителям он гарантирует спрос на большие партии машин, а таксопаркам — наличие машин у лизинговых компаний для обновления парка. После завершения лизинга именно таксопарки получают автомобили в собственность, добавил собеседник Forbes.

Сейчас сервис «Яндекс.Такси» и его партнеры-таксопарки не испытывают острой нехватки автомобилей, но компания действительно ведет переговоры с разными российскими и зарубежными автопроизводителями, чтобы помочь таксопаркам-партнерам найти источники пополнения парков на следующие годы, подтвердил Forbes представитель «Яндекс.Такси». Представитель АвтоВАЗа сказал, что не комментирует детали деловых контактов.

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После начала спецоперации на Украине многие зарубежные автомобильные бренды, включая Mercedes, Volvo и Volkswagen, сообщили о приостановке поставок автомобилей российским дилерам до дальнейшего уведомления. Часть из них власти разрешили ввозить в страну, используя механизм параллельного импорта. Многие иностранные автозаводы на территории России были либо проданы, либо находятся в простое.

АвтоВАЗ также приостанавливал производство на заводах в Ижевске и Тольятти из-за дефицита иностранных компонентов. В начале августа производитель автомобилей предложил сотрудникам завода в Ижевске добровольно уволиться с предприятия и получить выплату в размере пяти средних зарплат или 12 минимальных размеров оплаты труда (15 279 руб. в месяц). АвтоВАЗ обещал найти им постоянные рабочие места на других предприятиях города и региона, бесплатно переобучить сотрудников новым профессиям. В случае выхода на досрочную пенсию автопроизводитель предложил выплатить 360 тыс. руб. либо семь средних зарплат.

На заводе в Ижевске выпускались три версии Lada Vesta: классическая, SW и SW Cross. Ранее сотрудники завода написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, предупредив, что производство на заводе может не возобновиться из-за недостатка комплектующих, а руководство хочет «забрать» у ижевского предприятия выпуск Lada Vesta.