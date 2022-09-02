«Яндекс» попросил АвтоВАЗ увеличить поставки автомобилей для такси
«Яндекс» попросил АвтоВАЗ, а также китайских производителей автомобилей BAIC Group и Chery об увеличении поставок транспортных средств для лизинговых компаний, с которыми работает «Яндекс.Такси». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на письмо директора по развитию бизнеса «Яндекса» Ивана Запольского президенту АвтоВАЗа Максиму Соколову.
«Автомобили марки Lada на данный момент эффективно используются в нашем сервисе и зарекомендовали себя как надежные транспортные средства», — сообщил в письме Запольский.
«Яндекс» указал, что ежегодно для обновления таксопарка компании требуется более 50 тыс. автомобилей. Запольский попросил Соколова рассмотреть возможность встречи для обсуждения взаимодействия в части поставок продукции АвтоВАЗа для «Яндекс.Такси».
Источник Forbes, знакомый с деталями переговоров, рассказал, что «Яндекс» ищет поставщиков автомобилей для партнерских таксопарков, чтобы избежать скорого дефицита машин — в компании опасаются, что он случится через год. Помимо АвтоВАЗа компания также ведет переговоры с белорусским автоконцерном Unison, и китайскими BAIC Group и Chery, отметил собеседник издания.
При этом «Яндекс» выступит посредником между таксопарками и автоконцернами: производителям он гарантирует спрос на большие партии машин, а таксопаркам — наличие машин у лизинговых компаний для обновления парка. После завершения лизинга именно таксопарки получают автомобили в собственность, добавил собеседник Forbes.
Сейчас сервис «Яндекс.Такси» и его партнеры-таксопарки не испытывают острой нехватки автомобилей, но компания действительно ведет переговоры с разными российскими и зарубежными автопроизводителями, чтобы помочь таксопаркам-партнерам найти источники пополнения парков на следующие годы, подтвердил Forbes представитель «Яндекс.Такси». Представитель АвтоВАЗа сказал, что не комментирует детали деловых контактов.
После начала спецоперации на Украине многие зарубежные автомобильные бренды, включая Mercedes, Volvo и Volkswagen, сообщили о приостановке поставок автомобилей российским дилерам до дальнейшего уведомления. Часть из них власти разрешили ввозить в страну, используя механизм параллельного импорта. Многие иностранные автозаводы на территории России были либо проданы, либо находятся в простое.
АвтоВАЗ также приостанавливал производство на заводах в Ижевске и Тольятти из-за дефицита иностранных компонентов. В начале августа производитель автомобилей предложил сотрудникам завода в Ижевске добровольно уволиться с предприятия и получить выплату в размере пяти средних зарплат или 12 минимальных размеров оплаты труда (15 279 руб. в месяц). АвтоВАЗ обещал найти им постоянные рабочие места на других предприятиях города и региона, бесплатно переобучить сотрудников новым профессиям. В случае выхода на досрочную пенсию автопроизводитель предложил выплатить 360 тыс. руб. либо семь средних зарплат.
На заводе в Ижевске выпускались три версии Lada Vesta: классическая, SW и SW Cross. Ранее сотрудники завода написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, предупредив, что производство на заводе может не возобновиться из-за недостатка комплектующих, а руководство хочет «забрать» у ижевского предприятия выпуск Lada Vesta.