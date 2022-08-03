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АвтоВАЗ предложил сотрудникам завода в Ижевске уволиться за пять зарплат

АвтоВАЗ предложил сотрудникам завода в Ижевске уволиться при выплате пяти окладов
В случае увольнения с завода в компании пообещали выплаты в размере пяти средних зарплат или 12 минимальных размеров оплаты труда. При этом в АвтоВАЗе заверили, что о массовом сокращении штатов речи не идет
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Сотрудники АвтоВАЗа получат выплату в размере пяти средних зарплат или 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), если согласятся добровольно уволиться с производства «LADA Ижевск». Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет ТАСС.

Согласившиеся сотрудники могут получить «постоянные рабочие места на других предприятиях города и региона», указывается в сообщении. В АвтоВАЗе отметили, что 12 МРОТ больше, чем пять средних окладов.

Ежемесячный МРОТ с 1 июля в России равен 15 279 руб. в месяц, таким образом, автопроизводитель предлагает сотрудникам выплату в 183,3 тыс. руб.

АвтоВАЗ заверил в готовности бесплатно переобучить сотрудников новым профессиям и провести дополнительную материальную поддержку увольняющихся рабочих в объеме пяти-семи средних зарплат в зависимости от стажа. В случае выхода на досрочную пенсию автопроизводитель предложил выплатить 360 тыс. руб., либо семь средних зарплат.

Глава АвтоВАЗа заявил о планах создать новое семейство автомобилей Lada
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Фото:Яков Князев / ТАСС

В АвтоВАЗе подчеркнули, что не собираются сокращать штат, а предложение уволиться назвали «сугубо добровольным для каждого работника».

На Ижевском автозаводе выпускаются автомобили Lada Vesta в трех модификациях: классическая Lada Vesta, Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Завод входит в Группу АвтоВАЗ с 2011 года. Производственная мощность — 30 автомобилей в час.
 

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В конце июля РБК писал, что сотрудники Ижевского автомобильного завода написали открытое письмо президенту Владимиру Путину. Они утверждают, что на заводе не могут начать производство из-за недостатка комплектующих, а работники находятся в простое уже более пяти месяцев. Кроме того, руководство намерено перенести выпуск Lada Vesta в Тольятти, а взамен хотят предложить производить электрическую версию Lada Largus. Однако, по слова работников завода, в России недостаточно инфраструктуры для электромобилей, а Largus — бюджетный семейный автомобиль: его покупают в регионах, где «практически нет зарядок». Авторы письма попросили Путина поручить руководству АвтоВАЗа «максимально эффективно заняться поиском поставщиков для запуска производства Lada Vesta именно в Ижевске».

В пресс-службе АвтоВАЗа РБК пояснили, что сейчас формируется «новая индустриальная стратегия», направленная на развитие завода и бренда Lada. Компания рассматривает различные варианты загрузки производственных площадок в Тольятти и Ижевске «в интересах обеспечения работой всего коллектива группы АвтоВАЗ численностью более 40 тыс. человек». «Финальные решения будут приняты после их утверждения советом директоров в августе-сентябре 2022 года», — уточнили там.

В письме Путину отмечалось, что, по словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, Ижевский автозавод сможет запуститься во второй половине 2023 года, когда будут найдены поставщики на замену иностранным.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Чернышова
АвтоВАЗ увольнение Ижевск
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