Отечественный производитель автомобилей ввел четырехдневную рабочую неделю 6 июня из-за нехватки комплектующих. С 29 августа все предприятия и «дочки» АвтоВАЗа снова перешли на пятидневку

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

АвтоВАЗ вернулся к полной рабочей неделе после почти трех месяцев работы в сокращенном формате из-за дефицита деталей, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«С 29 августа все предприятия и дочерние общества группы АвтоВАЗ, включая завод «Лада-Ижевск», перешли на режим полной пятидневной рабочей недели. При этом в автосборочном комплексе АвтоВАЗа в Тольятти введена шестидневная рабочая неделя со скользящим выходным днем», — объяснил производитель.

Возвращение к обычному графику и увеличенная рабочая неделя на комплексе в Тольятти связана с тем, что АвтоВАЗ должен удовлетворить спрос на новые автомобили Lada, который вырос благодаря программе Минпромторга по льготному кредитованию, сказал президент компании Максим Соколов.

Он поблагодарил персонал заводов в Тольятти и Ижевске, который смог быстро нормализовать работу под санкционным давлением и перезапустить выпуск автомобилей. Глава компании назвал «победой всего коллектива» создание специальной версии Lada Granta, которая меньше зависит от импортных деталей, перезапуск внедорожников Niva Legend и Travel.

Соколов также анонсировал дополнительный набор персонала на сборочные линии в Тольятти в начале осени.

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25 марта на фоне военных действий России на Украине и ответных западных санкций АвтоВАЗ объявил о переводе сотрудников заводов в Ижевске и Тольятти на четырехдневную рабочую неделю из-за прогнозов падения российского авторынка и дефицита поставок электронных компонентов. Сокращенный режим работы начал действовать 6 июня и должен был продлиться три месяца.

Руководство компании вместе с губернатором Самарской области попросило правительство выделить деньги для организации временных и общественных работ, в том числе на площадке Индустриального парка АвтоВАЗа, чтобы компенсировать доходы сотрудников. Пятый день работы оплачивался за счет федерального бюджета.

В апреле и мае АвтоВАЗ несколько раз вводил режим простоя из-за нехватки комплектующих. Компания обещала выплатить сотрудникам две трети зарплаты.

В конце июля сотрудники Ижевского автомобильного завода написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, где рассказали об остановке производства и простое, который длится уже более пяти месяцев из-за дефицита деталей. Они сообщили, что руководство АвтоВАЗа планирует перенести выпуск Lada Vesta в Тольятти, а на ижевской площадке собирать электрическую версию Lada Largus, при том что в России недостаточно инфраструктуры для электромобилей.

Авторы письма попросили Путина поручить руководству АвтоВАЗа «максимально эффективно заняться поиском поставщиков для запуска производства Lada Vesta именно в Ижевске».

3 августа производитель автомобилей предложил сотрудникам завода в Ижевске добровольно уволиться с предприятия и получить выплату в размере пяти средних зарплат или 12 минимальных размеров оплаты труда (15 279 руб. в месяц). АвтоВАЗ обещал найти им постоянные рабочие места на других предприятиях города и региона, бесплатно переобучить сотрудников новым профессиям. В случае выхода на досрочную пенсию автопроизводитель предложил выплатить 360 тыс. руб. либо семь средних зарплат.