Арендаторы «Модного сезона» рядом с Кремлем подали иски к его владельцу

Арендаторы «Модного сезона» на Охотном Ряду начали подавать иски к собственнику торгового комплекса из-за блокировки их работы. Галерея, которую связывали с бизнесменом Алексеем Хотиным, недавно перешла в госсобственность

Фото: Андрей Любимов / РБК

Какие проблемы возникли у арендаторов «Модного сезона»

Компания «Джей пи коллекшн» намерена признать недействительным расторжение договора аренды фирмой «Торговая галерея», на балансе которой находится комплекс «Модный сезон» на Охотном Ряду. Соответствующее заявление она подала в Московский арбитражный суд в конце июня. Сам иск был принят к производству 1 июля, его рассмотрение намечено на 19 сентября.

«Джей пи коллекшн», по данным СПАРК, — основное юридическое лицо ресторана «Каппо Хироки Арокава», который арендует в «Модном сезоне» помещение общей площадью 103,1 кв. м. Помимо признания незаконным расторжения договора аренды в одностороннем порядке компания просит суд ввести в отношении «Торговой галереи» обеспечительные меры. Их суть — запрет на совершение любых действий, которые ограничивают возможность использования актива и осуществления обычной предпринимательской деятельности, следует из искового заявления. В нем также сказано, что «Джей пи коллекшн» добивается снятия ограничений на доступ сотрудников ресторана в помещение и обзор со стороны торгового зала, а также введения запрета на установку конструкций, которые препятствуют входу в объект.

Схожее заявление в московский арбитраж в мае подала и компания «Либерти», которая специализируется на розничной торговле одеждой. В своем иске она указывает, что 7 мая получила уведомление об одностороннем отказе «Торговой галереи» «от исполнения договора аренды коммерческой недвижимости от 29 декабря 2021 года». А уже спустя девять дней арендодатель в своем письме сообщил «Либерти» о возможности «снятия замков систем безопасности, вступления во владение и пользование объектом, перемещения ее имущества в другие помещения центра». По мнению компании, «это создает реальную угрозу приостановления деятельности при отсутствии к тому каких-либо правовых оснований». Кроме того, с 1 июня 2024 года деятельность «Либерти» будет фактически прекращена, что приведет к потере дохода и нанесет существенный ущерб финансово-хозяйственной деятельности, сказано в иске.

Из заявления также следует, что компании известно и о аналогичных случаях с другими арендаторами, с которыми «Торговая галерея» также пыталась расторгнуть договоры аренды. Кроме того, владелец комплекса создавал препятствия этим компаниям для осуществления хозяйственной деятельности, говорится в нем.

Получить комментарий «Джей пи коллекшн» и «Либерти» на момент публикации не удалось.

Что такое «Модный сезон» «Модный сезон» — это торговая галерея общей площадью около 41 тыс. кв. м, расположенная возле Кремля. Среди ее арендаторов — «Стокманн», Императорский фарфоровый завод, Liu Jo, Canali, Boggi, Escada и другие. В 2015 году комплекс выкупили у структур Сулеймана Керимова экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин и его отец Юрий. Тогда же они приобрели и расположенную в этом здании пятизвездочную гостиницу Four Seasons Hotel Moscow (180 номеров), которая занимает около 34,7 тыс. кв. м. «Хотины купили отель, не торгуясь», — говорил тогда один из собеседников РБК. По данным СПАРК, сейчас владельцем «Торговой галереи» выступает кипрская Iolernico Investments Limited, а Four Seasons — Cabobelar Holdings Limited. Их конечные бенефициары не раскрываются.

Что случилось с «Модным сезоном»

Обращения арендаторов могут быть связаны с судебными разбирательствами, связанными с «Модным сезоном», полагают два консультанта на рынке недвижимости, работавшие с объектом. Еще 3 апреля в отношении его были введены обеспечительные меры на основании определения Мещанского районного суда от 19 марта, свидетельствуют данные ЕГРН. Тогда же арест был наложен и на помещения в составе Four Seasons, говорится там. Из информации на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы следует, что истцом в деле, по которому введены обеспечительные меры, выступает начальник отдела по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) А.А. Васильев. Ответчиком в нем указан Алексей Хотин.

В карточке дела на сайте Мосгорсуда говорится, что в ходе этого процесса Васильев просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество бизнесмена на основании закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Другие детали в карточке процесса не раскрыты. Рассмотрение дела по существу намечено на 8 августа.

Впрочем, уже в начале июня ФССП сообщила, что исполнила решение суда об обращении в доход государства части Four Seasons Hotel Moscow и «Модного сезона». Тогда приставы обходили магазины, заполняли документы и осматривали помещения. А спустя месяц генеральный директор «Торговой галереи» направил уведомление о планах подать заявление о собственном банкротстве в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Он объяснил это рядом обстоятельств, которые осложняют хозяйственную деятельность. Обращение взыскания на активы компании существенно осложнит или сделает невозможной ее хозяйственную деятельность, утверждалось в документе.

Адвокат Павел Хлюстов, защищающий Хотина в Мещанском суде, сообщил РБК, что тот не является собственником гостиницы Four Seasons и «Модного сезона». Сейчас, по его словам, суд по ходатайству ФССП принял обеспечительные меры в отношении «Торговой галереи». Однако это не обычный арест, ведь активы были принудительно изъяты у владельца и переданы на ответственное хранение АО «Управление недвижимостью», аффилированному с Росимуществом, указывает он. Прежний собственник не владеет гостиницей и торговым комплексом и, соответственно, не имеет возможности блокировать доступ арендаторам, утверждает собеседник РБК. Любые вопросы, связанные с доступом и использованием помещений, могут быть связаны лишь с действиями Росимущества, полагает Хлюстов.

В Росимуществе (агентство также привлечено третьим лицом в иске от «Джей пи коллекшн») на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Что говорят юристы

Оба арендатора получили от собственника торгового комплекса уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора аренды и пытаются их оспорить, говорит партнер практики «недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Максим Кузнеченков. Пока неясно, насколько обоснованным был отказ «Торговой галереи» от договоров аренды. Впрочем, даже если актив перешел или перейдет в собственность государства, закон защищает арендатора на случай смены собственника, подчеркивает Кузнеченков. Однако ситуация осложняется тем, что объект находится в залоге у Сбербанка и планирует подать заявление о собственном банкротстве.

Если суд признает действия «Торговой галереи» необоснованными, то арендаторы получат право взыскать с нее убытки, связанные с невозможностью ведения коммерческой деятельности и признать заключенные ранее договоры действующими, резюмирует эксперт.