ФНС подала иск к Хотину за долги «Русь-Ойла» еще на ₽208 млрд

ФНС подала иск к бизнесмену Алексею Хотину о взыскании еще ₽208 млрд долга группы компаний «Русь-Ойл» перед государством, узнал РБК. Ранее Генпрокуратура выиграла суд на ₽192 млрд за неуплату налогов структурами группы

Алексей Хотин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена взыскать с бизнесмена и бенефициара группы компаний «Русь-Ойл» Алексея Хотина долг перед государством в размере 208 млрд руб. Ведомство в июле подало иск в Замоскворецкий районный суд, в котором заявляет, что эта сумма образовалась из неуплаченных налогов и пени юрлиц, входящих в группу (РБК ознакомился с документом).

В мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Хотина 192 млрд руб. в пользу государства в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате неуплаты налога на добычу полезных ископаемых «Русь-Ойлом». Суд также постановил обратить в доход государства 100% акций и долей в структурах «Русь-Ойла».

Однако в своем заявлении ФНС отмечает, что это «решение не охватывает период с 2022 года по 2024 год», в течение которого Хотин «продолжал противоправную деятельность по неуплате налогов, причиняя тем самым ущерб бюджету Российской Федерации». Речь идет о промежутке времени после подачи иска Генпрокуратуры и вплоть до изъятия акций и долей компаний группы в пользу государства. Ведомство оценивает «остаток неисполненной обязанности» этих организаций «в виде налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и иных обязательных платежей» в почти 208 млрд руб.

«Разумные ожидания от любого участника гражданского оборота предполагают, что каждый соизмеряет совершаемые им деяния с наступившими в результате их совершения последствиями. Тем более повышенная степень ожидания возлагается на лиц, уличенных в противоправных деяниях, каждому разумному и добросовестному лицу даже интуитивно понятно, что от нарушителя ожидается прекращение противоправных деяний и принятие мер по возмещению ущерба», — подчеркивается в иске.

ФНС в качестве третьей стороны предлагает привлечь к иску Генпрокуратуру и Росимущество.

Позиции сторон

Как было установлено судом по иску с Генпрокуратурой, компаниями «Русь-Ойл» системно использовались такие схемы, которые делали невозможным погашение налоговой задолженности. Организации добывали и реализовывали нефть, при этом исчисляя, но не уплачивая в бюджет «значительные суммы» по НДПИ. Денежные средства за нефть не поступали на расчетные счета этих компаний, а перечислялись на счета аффилированных лиц. Поскольку те не имели задолженность перед бюджетом, то распределяли эти деньги внутри группы в обход бюджета, а часть зачислялась на счета нерезидентов. Подобная схема, по мнению суда, направлена на уход от налоговой ответственности и «размыванию» путей движения денежных потоков, указывает ФНС детали решения в своем иске.

Защита считает изложенную в иске информацию «не соответствующей действительности», а требования ФНС «не основанными на нормах права», поэтому иск не признает, прокомментировал РБК адвокат Павел Хлюстов, представляющий интересы Хотина. Общая сумма претензий обвинения на сегодняшний день составляет свыше 400 млрд руб. «якобы неуплаченных налогов» в период с 2015 года по 2024 год, что, по словам Хлюстова, «вызывает большой вопрос».

«Как в эпоху тотальной цифровизации налоговой системы такие суммы в принципе могли возникнуть и почему ФНС так долго бездействовала?» — говорит адвокат.

Защита считает сумму налогов завышенной в несколько раз и ожидает, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме, «чтобы не предавать этому огласку и избежать общественного контроля». Также Хлюстов отмечает, что все споры к Хотину по искам Генпрокуратуры, ГК «АСВ», а теперь и ФНС попадают к одной и той же судье, тогда как система распределения дел между судьями автоматизированная и рандомная. «Ей (судье. — РБК) уже более десяти раз участники дел заявляли отвод, но они ни к чему не привели», — добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службы Минфина и ФНС.