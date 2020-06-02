Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

В случае принятия постановления о легализации ваучеров за отмененные рейсы риски бизнеса будут перекладываться на пассажиров, заявили в Роспотребнадзоре. Ваучер не гарантирует, что клиенту вернут средства даже через три года

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Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы вместо возврата денег. По мнению ведомства, в этом документе не учитываются гарантии для пассажиров.

Об этом говорится в письме заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова, которое он направил 27 мая в Минфин, Минэкономразвития и Минтранс. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа. Представитель Минтранса подтвердил получение обращения.

РБК направил запросы в Роспотребнадзор, Минфин и Минэкономразвития.

В начале мая для помощи в первую очередь авиаперевозчикам, пострадавшим из-за отмены полетов и сокращения пассажиропотока в условиях пандемии, правительство предложило легализовать ваучеры, разрешив авиа-, железнодорожным и водным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты на несостоявшиеся рейсы. Ваучер может давать право как на будущую поездку, так и выражаться в начислении на личный счет пассажира эквивалента денег, который можно использовать в будущем. Изменения в договор с клиентом планируется разрешить вносить только в условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или режима повышенной готовности. Для этого предлагается внести поправки в законодательство, в том числе в Воздушный кодекс. Конкретизировать изменения должно будет постановление правительства.