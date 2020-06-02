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Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

В случае принятия постановления о легализации ваучеров за отмененные рейсы риски бизнеса будут перекладываться на пассажиров, заявили в Роспотребнадзоре. Ваучер не гарантирует, что клиенту вернут средства даже через три года
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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы вместо возврата денег. По мнению ведомства, в этом документе не учитываются гарантии для пассажиров.

Об этом говорится в письме заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова, которое он направил 27 мая в Минфин, Минэкономразвития и Минтранс. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа. Представитель Минтранса подтвердил получение обращения.

РБК направил запросы в Роспотребнадзор, Минфин и Минэкономразвития.

В начале мая для помощи в первую очередь авиаперевозчикам, пострадавшим из-за отмены полетов и сокращения пассажиропотока в условиях пандемии, правительство предложило легализовать ваучеры, разрешив авиа-, железнодорожным и водным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты на несостоявшиеся рейсы. Ваучер может давать право как на будущую поездку, так и выражаться в начислении на личный счет пассажира эквивалента денег, который можно использовать в будущем. Изменения в договор с клиентом планируется разрешить вносить только в условиях чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или режима повышенной готовности. Для этого предлагается внести поправки в законодательство, в том числе в Воздушный кодекс. Конкретизировать изменения должно будет постановление правительства.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Подготовленный Минтрансом проект постановления разрешает вернуть пассажиру деньги за отмененный рейс только через три года, если клиент не воспользуется ваучером. Это в значительной степени перекладывает риски предпринимательской деятельности перевозчика на потребителей, — предупреждает Орлов.

Замглавы Роспотребнадзора перечисляет и другие замечания:

  • Минтранс, разрешая перевозчику изменять договор в одностороннем порядке, отсылает к своему приказу об общих правилах воздушных перевозок. В этом приказе нет положений об одностороннем изменении договора. Перевозчик может лишь поменять самолет и изменить маршрут, если того требуют правила безопасности полета.
  • Предложение пассажирам выбрать другую дату по уже выбранному маршруту может принуждать клиентов вовсе отказаться от поездки с потерей гарантии полного возврата денег за билет.
  • Проект постановления не предоставляет и гарантий, что пассажир сможет воспользоваться ваучером, если в течение трех лет билет подорожает, будут отменены рейсы по направлению или в случае банкротства перевозчика.
  • Нет экономических обоснований срока в три года, в течение которого перевозчики могут не возвращать деньги пассажирам.

Для «избежания критики» постановления в будущем Орлов порекомендовал Минтрансу и другим профильным ведомствам отразить в документе все возможные гарантии для пассажиров по исполнению авиакомпаниями обязательств.

РБК направил запрос крупнейшим перевозчикам: «Аэрофлоту», S7, Utair и «Уральским авиалиниям». Источник РБК в отрасли, знакомый с руководством нескольких крупных авиакомпаний, не согласен с утверждением Роспотребнадзора, что ваучеры перекладывают предпринимательские риски на потребителя. По его мнению, чрезвычайную ситуацию нельзя считать предпринимательским риском. «Это форс-мажор. Предпринимательские риски зависят в первую очередь от самой компании. Как можно просчитать эпидемию?» — недоумевает он.

Ранее против инициатив Минтранса выступил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он предлагал в случае, если авиакомпания не может предоставить пассажиру право выбора — возврат денег или ваучер, — разрешить передавать право на сертификат третьим лицам, в том числе железнодорожным перевозчикам. Также глава ФАС рекомендовал разрешить властям выкупать ваучеры у пассажиров.

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Не дожидаясь принятия отдельного документа, авиакомпании еще в конце марта стали выдавать ваучеры в качестве компенсации за рейсы, отмененные из-за распространения коронавируса и запрета на полеты за рубеж. Первой легализовать ваучеры предложила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). «Наиболее насущной потребностью авиакомпаний является сохранение их оставшейся ликвидности для выплаты заработной платы и покрытия постоянных расходов», — объяснил глава ассоциации Владимир Тасун в письме в правительство. Он подчеркивал, что большинство авиакомпаний сейчас тратят больше наличных на возвраты пассажирам и грузоотправителям, чем зарабатывают на бронировании своих услуг.

Автор: Мария Кокорева
Теги: ваучер, авиакомпании
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