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Мишустин пообещал Путину выход экономики на уровень выше докризисного

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Российская экономика к концу периода восстановления выйдет на уровень выше докризисного. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».

«Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень», — отметил он.

По словам Мишустина, стоимость реализации плана за два года составит около 5 трлн руб.

Путин, в свою очередь, положительно оценил проделанную кабмином работу и заявил, что документ можно взять за основу для восстановления экономики.

Накануне стало известно, что правительство России разработало план по восстановлению экономики и доходов россиян. План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий, говорил Мишустин. 

Правительство разработало план восстановления экономики и доходов россиян
Экономика
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

В проекте антикризисного плана правительства, с которым ознакомился РБК, говорилось, что целевыми показателями исполнения служат выход на устойчивый рост реальных доходов (целевой темп прироста не приводится), снижение уровня безработицы до менее 5%, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021-го.

Теги: Михаил Мишустин, Владимир Путин, экономика
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