Мишустин пообещал Путину выход экономики на уровень выше докризисного
Российская экономика к концу периода восстановления выйдет на уровень выше докризисного. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».
«Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень», — отметил он.
По словам Мишустина, стоимость реализации плана за два года составит около 5 трлн руб.
Путин, в свою очередь, положительно оценил проделанную кабмином работу и заявил, что документ можно взять за основу для восстановления экономики.
Накануне стало известно, что правительство России разработало план по восстановлению экономики и доходов россиян. План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий, говорил Мишустин.