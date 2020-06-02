Мишустин пообещал Путину выход экономики на уровень выше докризисного

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Российская экономика к концу периода восстановления выйдет на уровень выше докризисного. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».

«Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень», — отметил он.

По словам Мишустина, стоимость реализации плана за два года составит около 5 трлн руб.

Путин, в свою очередь, положительно оценил проделанную кабмином работу и заявил, что документ можно взять за основу для восстановления экономики.

Накануне стало известно, что правительство России разработало план по восстановлению экономики и доходов россиян. План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий, говорил Мишустин.